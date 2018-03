Richerenches, France

Un avenir professionnel dans les filières liées au monde agricole ou à la gestion des milieux naturels et de la faune, c'est la destinée des Maisons Familiales Rurales. Elles sont des associations de loi 1901, enseignement privé mais bénéficiant d’un contrat de participation au service public d’éducation et gérées par des conseils d’administration de parents d’élèves ou ancien parents d‘élèves. Il y en a 500 en métropole et outremer mais elles sont présentes ailleurs en Europe, Amérique Latine, Afrique ou Asie . Dans l'hexagone elles complètent l'enseignement agricole dispensé dans les lycées professionnels ou les Centres de Formation des Apprentis.

Ces maisons accueillent les élèves ou les étudiants sous statut par alternance dans tous les diplômes du ministère de l’agriculture, avec des classes de 4ème et 3ème du cursus agricole, des secondes générales, technologiques et professionnelles, mais aussi des baccalauréats professionnels et technologiques, des sections de Techniciens supérieurs et même des licences professionnelles.

Affluence de parents et de peut-être futurs élèves à la journée portes ouvertes de la MFR de Richerenches

Une philosophie prime ici : ambiance familiale avec une majorité d’élèves en internat et la volonté de rester une structure à taille humaine. Deux cents apprentis à la MFR de Richerenches et des classes de 4eme et 3eme qui n’excèdent pas la vingtaine d’élèves.

Elèves, formateurs et personnel participent ensemble à l'esprit famille de l'internat du lever à la veillée du soir

Les débouchés sont multiples avec les formations proposées ici précise-t-on , notamment dans les parcs naturels, les réserves, les zones sensibles, les communautés de communes ou les syndicats d’aménagement avec par exemple la gestion des rivières ou des berges, le volet animalier également auprès des ligues de protection des oiseaux ou même le métier d’auxiliaire vétérinaire.

Nouvelles journées portes ouvertes dans les Maisons Familiales Rurales du Vaucluse en mai et juin, à retrouver sur le site : www.mfr.asso.fr.