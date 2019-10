Joyeuse : le nouveau collège commence à sortir de terre

Joyeuse, France

L'actuel collège avait été construit en 1962 dans la ville de Joyeuse. Il est difficile d'accès, pas du tout prévu pour les personnes à mobilité réduite, très compliqué de stationner à proximité et évidemment pas très économe en énergie.

Un nouveau collège aux performances écologiques renforcées

Le nouveau collège accueillera les enfants à partir de septembre 2021, en dehors de la ville entre Joyeuse et Lablachère. Il aura une capacité de 300 élèves sur plus de 6000 m² de bâti. Il y aura donc le collège et une salle de sport. Il s'élèvera sur deux niveaux avec béton et bois et il y a bien sur toute une réflexion sur les économies d'énergie. Mais ça va plus loin puisque le bois sera un bois à circuit court qui viendra du massif central. Les eaux de pluies seront déversées dans les terrains à proximité et non rejetées dans les égouts.

Coût du projet dix millions d'euros. Le choix de Joyeuse pour reconstruire le collège de la vallée de la Beaume avait fait polémique. Les habitants de Lablachère souhaitant héberger le nouveau collège, mais c'est finalement Joyeuse qui a été retenu.