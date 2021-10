Fin du masque à l'école : Julien Crisofoli du Snuipp en Sarthe sceptique

Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de ce lundi pour les élèves des écoles de la Sarthe. Le décret a été publié jeudi dernier. C'est le cas dans les 47 départements où le seuil d'alerte est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants. En Sarthe, il est de 40. Les enseignants devront toujours porter le masque, mais les élèves peuvent l'enlever. Une bonne nouvelle pour Julien Cristofoli, co-secrétaire du Snuipp en Sarthe, même s'il reste prudent.

"C'est positif, mais il faut rester prudent", selon le syndicaliste qui craint une reprise de l'épidémie. Selon lui, il faut faire plus de tests dans les écoles et ensuite enlever le masque. Il s'agit, selon lui, d'une mesure paradoxale car, pour cet enseignant qui travaille en collège, les élèves des collèges doivent garder le masque alors que beaucoup sont vaccinés.

Les enseignants "très en colère"

Julien Cristofoli a également réagit sur le dramatique fait divers de la semaine dernière en Sarthe. Deux fillettes de cinq et six ans ont été retrouvées près du corps sans vie de leur maman dans un appartement du Mans, dans le quartier des Sablons. Elles ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance. Selon lui, ce sont les enseignants qui ont donné l'alerte et les services sociaux n'ont pas forcément été présents.

Aujourd'hui, les collègues sont très en colère car ils ont donné l'alerte et personne n'a suivi, ils sont même allés frapper au domicile de la famille.

Selon le syndicaliste, il y aurait d'autres familles dans le quartier également en grande détresse et sans accompagnement social. "On doit s'interroger sur les outils de solidarité : on est un des pays les plus riches du monde, et il y a des enfants qui se retrouvent seul, c'est juste insupportable".

