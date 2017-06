Le combat de Julien, lycéen atteint de phobie scolaire

Le stress envahit les lycéens en cette période du baccalauréat. Certains plus que d'autres. Pour Julien, le bac, c'est un calvaire. Il est atteint de phobie scolaire. Depuis plusieurs années il fait des crises d'angoisse et suit une thérapie pour lutter contre sa peur maladive de l'école.

Le regard vif, la démarche assurée, Julien, 18 ans, ressemble à tous les jeunes de son âge. Ce grand gaillard a une petite amie, il fait de la boxe et étudie au lycée Albert Camus de Nîmes. Il est en première ES et passe cette année les épreuves anticipées du bac. Mais contrairement à ses camarades, pour lui, cet examen est un vrai calvaire. Julien est atteint de phobie scolaire, une peur maladive de l'école. Le jugement, les notes, la pression des cours... il ne supporte rien de tout cela. "Quand je suis dans la salle, d'un coup je ne me sens pas bien, explique le jeune homme. Mon cœur s’accélère, je commence à transpirer, je suis stressé, j'ai l'impression que je vais mourir. J'essaie de me contrôler mais quand ce n'est pas possible je suis obligé de sortir."

J'ai l'impression que je vais mourir.

Julien vit avec cette phobie depuis de nombreuses années. Sa première crise remonte à la quatrième. Du jour au lendemain, l'école devient insupportable pour lui. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et se pose beaucoup de questions : "Pourquoi je n'arrive pas à rester en classe alors qu'il y a une semaine je n'avais aucun problème? Pourquoi j'ai tout ça d'un coup? Au début ça a été vraiment dur". Ces questions sont restées sans réponse. L’élément qui a déclenché sa phobie est toujours inconnu pour Julien.

Un an sans école

Après sa première crise, la situation empire. Julien n'arrive plus à aller en cours. Il reste enfermé chez lui. Au total, il est déscolarisé pendant un an. Pour le jeune homme, cette année a été très compliquée. "J'ai vécu la pire année de ma vie, raconte Julien. J'essayais de m'occuper mais c'est un cercle vicieux. Je n'avais plus de loisir et plus de copain. Plus de vie."

Face à la détresse de son fils, Sandrine, la mère du jeune homme, est désemparée. Elle tente de le rassurer, mais rien n'y fait. Julien reste terrorisé par l'école. Du côté du corps médical, la réponse n'est pas plus adaptée. "On l'a mis sous traitement., explique Sandrine. On lui a donné des gros médicaments bien forts, pour être bien calme, puis on attend."

Un nouveau médecin pour reprendre pied

Un jour, Julien et sa famille rencontrent un nouveau médecin. Il s'investit beaucoup pour aider le jeune homme. Il le rencontre chez lui pour l'aider à reprendre pied. Le docteur l'accompagne au lycée et le reçoit chaque semaine dans son cabinet... Petit à petit, Julien apprend à maitriser sa phobie et à l'assumer. Après plusieurs années de thérapies, il parvient à contenir ses crises d'angoisse.

S'il était footballeur, Julien serait en équipe de France.

Aujourd'hui, le jeune homme va beaucoup mieux et son médecin est très fier de lui. Il l'a vu progresser et se battre contre sa phobie. "S'il était footballeur, Julien serait en équipe de France de foot, plaisante le docteur. C'est très rare de voir quelqu'un atteint de phobie scolaire arriver jusqu'en terminale." L'année prochaine, Julien compte bien décrocher son bac et, malgré sa phobie, continuer les études. Le jeune homme veut faire du droit, à la fac. Il n'en a pas fini avec les bancs de l'école.