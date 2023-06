"Jusqu'au niveau collège c'était facile" : une dictée géante attire 300 personnes place Kléber

C'était le retour des stylos, feuille, papier mais aussi des ratures pour près de 300 personnes place Kléber à Strasbourg. Trois cent élèves de primaire, collège, lycée mais aussi de simple passants, des touristes et des retraités, venus se tester sur une dictée. L'opération "Dictée pour tous" était à nouveau organisée place Kléber à Strasbourg samedi 24 juin.

ⓘ Publicité

Bésicles ? Dithyrambique ?

L'équipe de l' association D-Clic a d'abord organisé la même opération dans plusieurs quartiers de Strasbourg (Hautepierre, Neuhof, Elsau, Meinau, Hautepierre) avant cette grande finale. L'objectif c'est de promouvoir la bonne maitrise de la langue française, de faire naitre des vocations et faire tomber certaines barrières selon son président Achour Jahouhari : "Pour nous c'est important de mettre en avant la maitrise des mots, auprès de personnes qui se construisent, se forment, encore plus quand on vient d'un certain nombres de territoires où l'on n'a pas forcément de compensations sociales ou familiales qui viendraient rattraper des manquements."

Les gagnants des dictées précédentes étaient donc réunis autour des participants d'un jour, autour d'une dictée sur quatre niveaux. Elle commençait par un paragraphe niveau primaire, avant de se corser. "Jusqu'au niveau collège c'était facile..., rigole Meziane, venu avec sa famille. Puis après c'était de plus en plus difficile."

La dictée proposée aux 300 participants place Kléber © Radio France - Jules Hauss

Les participants se sont notamment cassés les dents sur l'orthographe des mots "bésicles" (autre termes pour des lunettes), "dithyrambique" ou encore "borie" (cabane en pierre). Pour certains, c'était un retour heureux sur les bancs de l'école. Pour d'autres, comme Mathias, une démarche qu'il juge finalement "un peu masochiste".

Quatre gagnants sont sortis du lot en fonction des niveaux. Ils défendront les couleurs de l'Alsace lors d'une dictée nationale organisée, comme chaque année, dans un des lieux emblématique de Paris.