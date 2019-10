Kounnac'h, skuizhder hag heug ar skolaerien skoet gant emlazh ur renerez skol

Quimper, France

Lidet e oa bet hiriv obidoù Christine Renon e Bobigny. Ur renerez skol a oa en em lazhet ur sizhun'zo abalamour d'ar gwask ha d'ar skuizhder. E Bro Frañs a-bezh e oa en em vodet skolaerien ha skolaerezed. Un daou c'hant anezho a oa dindan ar glav dirak renerezh an deskadurezh skol e Kemper. Lennet e oa bet a vouez uhel al lizhet bet laosket gant Christine Renon a-raok en emlazhañ : "j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin, j'ai envie de pleurer, je suis tellement fatigué...." Ur vunutenn didrouz a oa bet goude-se.

Skuizhder ha fulor ar skolaerien

Yann Foucher a oa aze ivez eveljust, sekretour an FSU e Penn ar Bed eo. Fichet en doa war e roched un tamm lienn du "evit diskouezh eo tout an dud frommet gant an afer-mañ". Frommet mat e oa ivez Mari Seznec, skolaerez abaoe dek vloaz. "_Ur bern kelennerien a zo skuizh... met ne ouezan ket ma eo kreñv awalc'h ar gêr-se_, emezi, an dud a zeu da vezañ euget. Euget gant o micher. Dav eo lakaat war wel skuizhder an dud, ar gwask, ar paperajoù, ar vank a dafar, nompas kaout amzer da ziskuizhañ maez deus an amzer labour..."

E-giz lod all, klask a ra Mari mont kuit deus an Deskadurezh Stad. Euget eo gant ar sistem met ivez gant emzalc'h tadoù ha mammoù'zo. Savet e oa bet klemm enepti gant ur familh. Rebechet e oa bet dezhi bezañ bet feulz gant o mab. "An dra-se 'zo bet diaes tre peogwir em oa klasket ober ma seizh gwellañ evit sikour anezhañ ha 'benn ar fin an dud o deus savet klemm enepdon peogwir e oa kudennoù feulster er familh. Hag an ensellerezh n'oa difennet ac'hanon da sevel klemm d'am zro, hashtag pas de vagues"

Trawalc'h evit Mari Seznec hag un toullad all, gwelloc'h kuitaat a-raok vefe re ziwezhaat.