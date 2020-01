Kylian Mbappé lance son association pour aider 98 enfants à accomplir "leurs rêves"

Bagnolet, France

49 filles et 49 garçons rassemblés autour de Kylian Mbappé, ce lundi, à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Le numéro 7 du PSG a lancé son association devant de nombreux journalistes et invités. Inspired By KM compte donc 98 membres, âgés de 9 à 16 ans et originaires de 17 communes de la région parisienne. L'objectif de cette association, présidée, par le buteur Rouge et Bleu, est d'accompagner ces enfants à réaliser leurs rêves.

"On n'est pas là pour vendre du rêve mais les accompagner et les aider à les construire. On va tout faire pour les aider à y parvenir", a expliqué l'attaquant français. "Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé. Maintenant que je suis à cette place là, j'ai envie de redonner aux plus jeunes", a déclaré Kylian Mbappé.

Un stage d'intégration et un suivi individualisé

Pour les "98 étoiles", l'aventure a commencé lors d'un stage d'intégration en Vendée, en novembre dernier. Un week-end ludique mais surtout sportif pour apprendre à faire connaissance. Des moments de partage, atour de cours de langues ou de sorties culturelles qui seront amenés à se reproduire sous l'encadrement de professionnels pour permettre "d'apprendre, de comprendre, de partager et de transmettre". La mixité est au cœur du projet d'Inspired KM où la "parole du jeune est fondamentale". Un suivi individualisé pour chaque enfant sera mis en place et un lien avec leur établissement scolaire a été établi.