"L'abaya c'est un non-sujet" : un professeur de Craon alerte sur les "vraies difficultés" de la rentrée

Alors que le ministre de l'Éducation Gabriel Attal annonçait ce lundi 4 septembre le retour de l'uniforme à l'école pour les établissements volontaires. La présidente de la Région Pays de la Loire, Christelle Morançais, s'est d'ailleurs dite très favorable à ce sujet. Cette annonce intervient juste après avoir interdit le port de l'Abaya par Gabriel Attal. Mais pour certains professeurs, les préoccupations autour de cette rentrée 2023/2024 n'ont rien à voir avec des vêtements.

"L'abaya c'est un non-sujet"

C'est notamment le cas de Lionel Lesourd, professeur d'EPS au collège Volney à Craon dans le sud-Mayenne : "*Dans mon établissement, ce n'est pas l'abaya qui nous inquiète. Pour moi, c'est un non-sujet qui est déjà réglé par la loi de 2004. **Ce qui nous préoccupe, c'est le manque de moyens d'une façon générale. Les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) par exemple, il en manque dans tout le département. L'année dernière, il en manquait 77. Elles ont un salaire moyen d'un peu plus de 900 € de mémoire. Ce n'est rien. Moi, cette année, *je n'ai qu'une AESH pour deux élèves en situation de handicap, ce n'est pas suffisant."

"Le vrai sujet, c'est l'éducation au sens large"

Autre problème, le nombre d'élèves par classes : "En sixième, on a une classe à 27 et une classe à 29. Cela fait donc 56 élèves et c'est parce qu'on est en dessous de 60 qu'on nous ferme la classe. Le problème, c'est le nombre de postes qui sont ouverts pour recruter, il y a un manque de budget. Moi, je conseillerai à mes enfants de faire prof par exemple. Et par contre moi, le vrai sujet de la rentrée, il me semble, c'est l'éducation au sens large. L'éducation au respect des autres, quelles que soient leurs origines. L'éducation au respect des différences, le handicap, les différentes culturelles qui se côtoient à l'école et aussi le respect des femmes, ça me parait primordial puisqu'on est au 77ᵉ féminicides depuis le début de l'année. C'est énorme. À l'école, on a un rôle à jouer là-dessus pour mieux éduquer les garçons. Enfin, je pense. Il me semble que ça, c'est un vrai sujet", conclut-il.

Au collège Volney, il manque également une CPE parti en congé maternité qui n'a pas été remplacée. Et en plus de toutes ces difficultés annoncées, Lionel Lesourd pointe du doigt des salaires trop bas, selon lui, bien loin des 10 % annoncé par le chef de l'État.