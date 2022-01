L'académie d'Amiens lance un appel pour recruter des enseignants remplaçants

Le protocole sanitaire évolue dans les écoles. Depuis la rentrée de ce lundi, si un élève est testé positif au coronavirus tous les élèves de sa classe devront faire un test PCR ou antigénique puis faire deux autotest chez eux à J+2 et J+4. Un protocole que Raphaël Muller, le recteur de l'académie d'Amiens trouve adapté à la situation : "d'une part, quand on est cas contact, on peut revenir sur la base d'un test négatif par les écoliers, bien sûr, mais simplement, il est demandé de faire un auto test. Donc on voit bien que là, on est dans une forme de renforcement vis-à-vis de cette ce variant Omicron qui est présent en ce moment sur le territoire."

Un protocole sanitaire révélé dimanche "pour coller le plus à la situation"

_"Vous le voyez, on est sur un invariant Omicron qui se diffuse très, très vite. Je pense que si on revient une semaine en arrière, la situation n'était pas la même. Il y a eu des discussions, il y a eu conseil de défense. On a ensuite attendu l'avis des autorités de santé au Conseil de la santé publique et ensuite, il faut décliner ça en mesures concrètes pour l'_Éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dimanche. C'est évidemment contraignant, mais j'ajoute que du côté du rectorat, j'ai échangé en milieu de semaine dernière avec les chefs d'établissement pour pouvoir commencer à passer un certain nombre de messages." précise Raphaël Muller, le recteur de l'académie d'Amiens.

Une rentrée marquée par un plus fort absentéisme des enseignants

"_On a eu un peu plus de professeurs absents que d'habitude. Néanmoins, les remplaçants sont là. Donc on a les remplaçants titulaires de l'_Éducation nationale qui peuvent être présents lorsqu'un professeur est absent ou lorsqu'il est cas contact. Et puis, finalement, on va faire appel pour répondre à la demande qu'on anticipe à davantage de remplaçants. On est dans une période où, traditionnellement, il y a un certain nombre de congés maladie, de congés maternité. Donc cette problématique du remplacement, elle existe finalement en permanence dans l'Education nationale. Simplement là, on fait face à quelque chose d'inédit avec cette crise sanitaire."

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

Et ça, je crois que chacun peut le comprendre. D'où, effectivement, l'appel que je peux aussi lancer à travers vous pour recruter des remplaçants ou des remplaçantes qui ont une expérience de l'enseignement, qui ont des diplômes universitaires. Par ailleurs, effectivement, si besoin, on pourrait aller jusqu'à faire appel à de jeunes retraités, par exemple les professeurs qui sont en retraite depuis septembre et qui souhaitent effectivement venir donner un coup de main."