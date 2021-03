L'académie de Grenoble recrute 86 médiateurs "Lutte Anti-Covid"

L'académie de Grenoble renforce son dispositif de dépistage et de lutte contre le Covid-19. Dans le cadre de la stratégie nationale "Tester - Alerter - Protéger", 86 médiateurs vont être recrutés pour tester massivement dans les écoles, les collèges et les lycées. Les postes sont à pourvoir entre le mois de mars et le mois de mai 2021 : des contrats à durée déterminée et payés au SMIC. Cinq départements sont concernés par ces recrutements : la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère.

L'objectif est de soulager les professionnels de santé et les secouristes, en absorbant une partie des dépistages et des tests dans les établissements scolaires afin de leur permettre de se concentrer sur la vaccination. Seules les personnes majeures et titulaires du bac, d'un BTS ou d'un DUT peuvent postuler.

Les 86 médiateurs "Lutte Anti-Covid" seront encadrés par un biologiste, un médecin ou un infirmier et devront suivre une formation « médiateur LAC » afin de pratiquer les tests.

La procédure pour postuler

L'académie de Grenoble précise qu'elle souhaite débuter cette mission au plus vite et attend donc CV et lettre de motivation par mail avant le 5 mars aux adresses suivantes :

Ardèche : ce.dsden07-sms@ac-grenoble.fr

Drôme : ce.ia26-sante@ac-grenoble.fr

l’Isère : ce.sms@ac-grenoble.fr

Savoie : ce.dsden73-sms2@ac-grenoble.fr

Haute-Savoie : ce.dsden74-sante-scolaire@ac-grenoble.fr