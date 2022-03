L'Académie de Limoges lance la plateforme RTP, pour aider les élèves de 6e et de seconde en mathématique

L'académie de Limoges vient de lancer une plateforme consacrée aux mathématiques sur internet. La plateforme RTP (Remédiation Tests de positionnement) développée par la start up limougeaude Grains'up. Des exercices de mathématique individualisés pour les élèves de 6e et de 2nd.

L'académie de Limoges vient de lancer une plateforme consacrée aux mathématiques sur internet. La plateforme RTP développée par la start up limougeaude Grains'up. Des exercices de mathématique individualisés pour les élèves de 6e et de seconde. Après avoir créé leur compte, les élèves peuvent multiplier les exercices par thème. Proportionnalité, nombre et calculs, lecture de données, grandeurs et mesures ou encore aires et périmètres. Avec une particularité. Chaque élève a une offre d'exercice différente basée sur ses évaluations nationales, ses positionnements à l'entrée au collège et au lycée.

S'il ne répond pas bien, le logiciel va le ramener vers des exercices plus faciles

Là où il a des carences, la plateforme RTP va le faire travailler. "Si un élève ne comprend pas bien la proportionnalité par exemple, il va avoir un parcours dans ce domaine. Il va se connecter à la plateforme. Il va commencer des exercices. S'il ne répond pas bien, le logiciel va le ramener vers des exercices plus faciles pour reconstruire la compétence. On va l'accompagner ainsi vers la réussite" explique Guillaume Isnard, fondateur de Grain's up, fournisseur de la plateforme. Un outil basé sur la réussite et l'échec. Pas sur l'explication. La plateforme ne se substitue pas au professeur.

C'est un outil de soutien sachant que c'est le professeur qui fournit et adapte le contenu, en fonction des résultats de l'élève sur RTP. Un outil en plus qui plait déjà beaucoup à Delphine Vialle, professeur de mathématique au collège Calmette à Limoges :"il est personnalisable et adaptatif tout le temps. Je trouve ça super. C'est fait par des collègues d'ici donc on va pouvoir l'adapter au plus près. Ils peuvent aussi le faire de manière autonome à la maison. Ça ne va pas tout faire mais c'est bien d'avoir cet outil en plus."

Bientôt une version pour les cours de français

Cette plateforme RTP qui aura aussi une déclinaison pour les élèves de seconde et de CAP va être déployée dans toute l'Académie de Limoges. Une autre version consacrée aux cours de français va aussi être lancée. Une plateforme accessible à toutes les académies intéressées. Une quarantaine de professeurs ont d'ailleurs déjà créé leur compte en dehors de l'Académie de Limoges.