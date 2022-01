L'Académie de Limoges s'attend à une perte de 1235 élèves pour la rentrée scolaire 2022

L'Académie de Limoges s'attend à voir une réduction du nombre d'inscriptions à la rentrée scolaire prochaine. En maternelle et primaire, on compterait une baisse de 983 élèves et 252 élèves au collège et lycée. Même constat au niveau national qui s'attend à perdre 67.000 élèves dans le premier degré et 6.600 dans le second. Une situation qui s'explique par un déclin démographie en France.

Ouverture de 9 postes en "vie scolaire"

Pour la prochaine année scolaire, l'Académie de Limoges bénéficie d'une création de 9 postes dans le second degré (collège et lycée) : sept CPE, un infirmier et un assistant social. Pour l'instant, le rectorat ne sait pas quels établissements vont pouvoir bénéficier de ces ouvertures de postes.

Du côté enseignement, il n'y aura pas d'emploi supplémentaire. Mais selon la rectrice Carole Drucker Godard, l'équilibre est positif : "on aura moins d'élèves pour autant de professeurs".

Des classes menacées de fermeture

Concernant les fermetures de classe, la décision définitive sera prise le 3 février. Plusieurs classes sont visées dont une au RPI Chamborêt-Vaulry où il n'y aurait pas assez d'enfants dans la classe, selon l'Académie. Mais ce n'est pas une raison d'aprèsAlice Lebraud, parent d'élèves : "on nous a expliqué que si l'on fermait une classe dans notre établissement c'était pour en ouvrir une ailleurs. Mais je ne veux pas sacrifier la scolarité de mes enfants".

Pour éviter la fermeture, les parents d'élèves se mobilisent vendredi 28 janvier devant les deux établissements, à partir de 8h40.