L'académie de Nancy-Metz forme les professeurs contractuels engagés pour la rentrée scolaire de 2022

Trois jours avant le retour des enfants dans les classes le 1er septembre. C'est pile le laps de temps requis pour la formation de pré-rentrée des enseignants contractuels engagés par l'académie de Nancy-Metz. Ce lundi, certains des 1 300 en Lorraine ont débuté ces cours particuliers, directement depuis le bâtiment du rectorat à Nancy. Une formation tant théorique que pratique, majoritairement afin d'apprendre à gérer une classe.

Des cas pratiques

Pour cela, les contractuels sont encore du côté des élèves, à l'écoute de deux enseignantes menant la formation. Elles déclinent plusieurs cas concrets auxquels les nouveaux collègues pourront être confrontés. "Que faire si un élève n'enlève pas sa casquette ?" "Que faire si deux camarades se bagarrent ?" Tant de questions auxquelles Brice, comme les autres, a 4 minutes pour répondre.

"Dans ma tête, je suis prêt. Maintenant, il faut du concret et je le ferai au feeling", répond sereinement celui qui enseignera la carrosserie au lycée professionnel Entre Meurthe et Sanon de Dombasle-sur-Meurthe, domaine dans lequel il a exercé 12 ans. D'autant que celui-ci, avant ces 12 ans, a déjà enseigné au même endroit. Une expérience qui sera bénéfique.

Du personnel compétent

C'est typiquement le type de profil que l'académie souhaite mettre en avant, pour montrer à quel point ces contractuels sont aptes au métier, et donc rassurer les parents qui devront leur confier leurs enfants. "Les connaissances, ils les ont et on les recrute après des entretiens", explique Jean-Baptiste Ribon, inspecteur académique. "Là, on leur donne quelques clefs pour tenir une classe, de faire leur premier cours, etc", poursuit-il. En plus de ces 3 jours cette semaine, les contractuels auront une dizaine de jours supplémentaires, étalés tout au long de l'année, afin de perfectionner leur formation. "Le but est qu'à terme, ils passent le concours interne, car nous avons besoin d'eux", conclut Jean-Baptiste Ribon.