L'académie de Nice rassure: il n'y aura pas de retard dans les proclamations des résultats du bac

Alpes-Maritimes, France

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a lui même avoué "qu'il y a un petit risque" que des lycéens n'aient pas leurs résultats du bac vendredi. L'académie de Nice (Alpes-Maritimes et Var) se veut solidaire du ministère et reste prudente mais affirme malgré tout que les résultats seront bien affichés en temps et en heure, comme c'était prévu vendredi à 10 heures. Pour en être sûr, elle a rallongé d'une journée la période durant laquelle les professeurs-correcteurs pouvaient informatiquement rentrer les notes de leurs copies corrigées. Ils avaient donc jusqu'à mercredi 3 juillet 17 heures. Le lendemain, les jurys vont donc se réunir normalement mais c'est au moment des délibérations qu'il pourrait y avoir des surprises; des trous dans certaines notes, que les systèmes informatiques n'ont pas repéré parmi les 24.000 candidats azuréens. "Ce n'est qu'à ce moment là qu'on pourra être sûr que tout les profs ont bien rentré leurs notes, explique l'académie. Mais on est confiant. En tout cas pour l'heure nous n'avons sur les Alpes-Maritimes et le Var aucune alerte"