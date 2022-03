L'académie de Poitiers est "prête à accueillir des jeunes Ukrainiens" dans les établissements scolaires

Avec la crise diplomatique et la guerre en Ukraine, plus d'un million de personnes ont quitté le territoire ukrainien ces derniers jours. Dans le Poitou, on se mobilise pour accueillir dignement les réfugiés. C'est le cas de l'académie de Poitiers qui se prépare à scolariser les jeunes Ukrainiens. Le dispositif d'accueil des allophones - ceux qui ne parlent pas français - existe déjà depuis longtemps. Pour l'instant le nombre de places disponibles n'est pas connu mais dans l'académie, il y a pour le moment plus de 2 000 allophones dans l'académie.

"Ils seront inscrits dans des établissements scolaires selon là où ils seront implantés par les services de l'État", explique Mathias Charton, responsable de l'accueil et de la scolarisation des élèves allophones dans l'académie. "On fera des tests de positionnement aussi pour préjuger du niveau scolaire et pour les placer au mieux selon leur classe d'âge. C'est aussi des enfants et des adolescents qui nécessitent un accompagnement spécifique", ajoute-t-il.

"Un plus pour nos élèves"

Un dispositif qui plaît beaucoup à l'académie de Poitiers car certains pense que l'accueil des allophones est une plus-value pour les élèves Poitevins. "C'est une immense richesse, un plus pour nos élèves, ça apporte un regard sur le monde pour nos élèves qui sont extrêmement précieux", précise Mathias Charton, responsable de l'accueil et de la scolarisation des élèves allophones dans l'académie. "C'est aussi une richesse par rapport à la dimension culturelle, une dimension linguistique également des réflexions musicales ou bien littéraires. Toutes ces choses font que ça enrichit finalement l'ensemble des cultures qui se trouvent et qui se croisent dans nos établissements scolaires", affirme le responsable des allophones dans l'académie de Poitiers.