L'académie de Reims pourrait perdre 80 postes d'enseignants dans les collèges et lycées

La crise du Covid-19 n'y aura rien changé : le rectorat de l'académie de Reims devait faire voter ce mercredi 17 mars les futures suppressions de postes pour la rentrée prochaine. "L'éducation nationale n'est visiblement pas une priorité, comme on pourrait l'espérer. Les suppressions continuent comme si de rien n'était et le fameux "quoi qu'il en coûte" ne s'applique pas pour nous", déplore Guy Bourgeois, secrétaire coordination du syndicat FSU Champagne-Ardenne.

Ce sont les collèges et lycées qui paient le plus lourd tribu avec 80 suppressions de postes prévues (144 suppressions pour 64 créations) réparties ainsi : 37 en collèges, 29 en lycées et 14 en lycées professionnels.

Des postes censés être compensés par les heures supplémentaires, puisque désormais les enseignants ont obligation de faire 2 heures supplémentaires par semaine. Mais pour les syndicats, ça ne compense absolument pas : "Ce ne sont pas forcément des heures avec nos classes, donc ça nous fait des élèves en plus et donc du travail en plus en amont et en aval des cours", explique Célia Vollondat, professeur au lycée Roosevelt à Reims. Elle ajoute : "Il y a parfois des profs qui travaillent dans un autre établissement, alors que dans le leur des collègues font des heures supplémentaires dans sa matière! c'est aberrant".

Les maths, lettres modernes et EPS sont les matières qui perdraient le plus de postes et la réforme du lycée ne serait pas étrangère à cette situation selon les syndicats : "Les maths ne sont plus dans le tronc commun, tous les élèves n'en font pas, donc c'est là qu'on supprime". Autre conséquence de ces 80 suppressions de postes, 34 enseignants seront réaffectés dans un nouvel établissement à la rentrée de septembre : "Ca donne des situations humaines difficiles", souligne Guy Bourgeois, "Parce qu'ils peuvent être mutés à l'autre bout de l'académie !".

Dans le premier degré, la Marne s'en sort bien, mais au détriment des autres départements

En maternelle et primaire également des suppressions et créations de postes sont soumises au vote. "On est à l'équilibre", souligne Arnaud Litrico, co-secrétaire de la FSU dans la Marne. Le département va gagner 21 postes, mais il ne s'agit pas de création puisqu'ils seront pris dans les autres départements de l'académie. 21 postes qui devraient tout de même permettre d’assurer le dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés.

Une réalité qui cache des disparités, notamment dans les zones plus rurales : "A Vienne-le-Château par exemple, une fermeture de classe est prévue, on va se retrouver avec 2 classes de 4 niveaux !", précise Arnaud Litrico. Et les syndicats de conclure en citant également les 14 postes administratifs, eux aussi menacés : "Depuis 2013 on a perdu 60 postes administratifs !".