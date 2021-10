L'académie de Toulouse présente la nouvelle politique contre le harcèlement scolaire aux chefs d'établissement

L'Éducation nationale vient de généraliser son programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Un nouveau dispositif pour repérer les signaux faibles du harcèlement et impliquer enseignants, élèves et parents pour lutter contre. Le programme était détaillé à Toulouse ce mercredi.

Journée de formation ce mercredi pour les principaux de collèges et les inspecteurs de l'académie de Toulouse. L'Éducation nationale leur a présenté le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, nommé pHARe. Derrière ce sigle, une nouvelle manière de lutter contre le harcèlement dans les établissements. D'abord, en formant dans chaque école et collège "une équipe ressource pour la prise en charge, le repérage et la prévention des situations de harcèlement" explique Christelle Martinie, référente harcèlement à l'académie de Toulouse.

Des signaux faibles du harcèlement difficile à détecter

Ensuite, en désignant dans les collèges des ambassadeurs anti-harcèlement, chargés de mener des actions sur le sujet. "Ils seront des acteurs de la prévention au sein de leur établissement. Le but, c'est de rendre l'enfant acteur en lui expliquant que son camarade ne va pas bien, en lui demandant s'il sait pourquoi", poursuit Christelle Martinie.

En impliquant les élèves et en sensibilisant toute la communauté éducative d'un collège, l'Éducation nationale veut permettre de détecter des signaux faibles pour mettre fin le plus rapidement à la situation de harcèlement. "Elles sont souvent passées sous silence, parce que les enfants ne parlent pas, souvent par crainte, constate Brigitte Artaut, principale d'un collège dans le Tarn. Ces signaux faibles, il faut savoir les détecter."

Un projet expérimenté dans l'académie

Depuis deux ans, six établissements expérimentent le programme dans l'académie de Toulouse, dont le collège Jean-Jacques Rousseau de Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne). Grace à pHARe, "il rend la problématique du harcèlement collective, explique Laurent Estève, le principal. Plutôt que de renvoyer les élèves à une situation singulière, c'est-à-dire qu'un tel ou un tel souffre de ce problème, c'est toute la communauté éducative qui est vigilante."

Des élèves sentinelles sont désignés dans les classes, des ambassadeurs mènent des actions pour parler du harcèlement. Il permet aux professeurs et à la direction de réagir plus rapidement face à certaines situations. Dernier exemple en date, la vague de cyberharcèlement sur Tik Tok et Twitter qui a visé les élèves nés en 2010. "Face au phénomène, nos ambassadeurs ont tout de suite réagi, raconte Laurent Estève. Ils ont eu l'idée de créer une petite vidéo pour dénoncer ces pratiques sur les réseaux sociaux."

Au-delà des élèves et des professeurs, le programme pHARe vise aussi à alerter les parents sur le harcèlement. Des ateliers seront programmés dans les prochains dans les établissements.