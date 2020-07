L'académie de Toulouse présente ses "vacances apprenantes"

Vous n'avez pas pu passer à côté : cette année, les vacances sont apprenantes ! Parce que l'école s'est faite à distance pendant deux mois, les deux mois de vacances doivent être un peu teintés d'école, selon le message qu'a voulu transmettre le ministère de l'Education nationale. Cela prend plusieurs formes dans l'académie de Toulouse : de l'école ouverte aux colos apprenantes, le rectorat affiche une pluralité de formules qui allient la connaissance au divertissement, de l'école au lycée, de l'enseignement généraliste au professionnel.

Près de 6.500 élèves accueillis dans 98 établissements de l'académie

À commencer par le dispositif "école ouverte" qui existait déjà mais qui est renforcé avec des séjours en zone rurale du CP à la terminale. Selon la communication de l'académie de Toulouse, des enfants vont pouvoir aller à la découverte de la nature et du patrimoine local ou partir en mini-camps sous tente. Dans l'académie, près de 6.000 élèves seront accueillis, cet été, dans 98 établissements porteurs du dispositif, dont 40 écoles, 30 collèges et 28 lycées.

Les colo apprenantes sont également mises en avant dans ce principe de "vacances apprenantes" : des séjours ouverts à toutes les familles labellisées par l'État. "Ces colonies répondent à un cahier des charges que nous avons défini", explique le recteur de l'académie de Toulouse, Benoît Delaunay.

Une aide de l'Etat pouvant atteindre 80% du coût du séjour sera versée aux collectivités partenaires pour permettre à 250.000 enfants et jeunes de partir dans ces séjours labellisés. Les publics prioritaires sont les enfants et jeunes mineurs scolarisés domiciliés dans les quartiers ou en zones rurales et/ou issus de familles plus fragiles socialement.