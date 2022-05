L'académie de Versailles organise une série de job dating pour recruter ses futurs enseignants

Après une nouvelle année scolaire compliquée marquée par le Covid-19, la rectrice de l'académie de Versailles lance une campagne hors norme de recrutement, avec plus de 2000 postes de contractuels à pourvoir pour la rentrée prochaine. Ça va se passer sous forme de job datings en partenariat avec Pole Emploi. Quatre rencontres sont organisées dans les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Essonne et les Hauts-de-Seine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On ne trouve plus de professeurs de musique, ça paraît fou mais c'est une réalité".

Lors de ces job datings, étudiants et jeunes actifs vont être directement confrontés à des inspecteurs de l'Éducation Nationale pendant 30 minutes avec à la clé une offre d'embauche. Une procédure qui répond à une situation d'urgence, selon Laurent Zameczkowski, vice-président de la PEEP, à l'Académie de Versailles : "On a des problèmes pour recruter des enseignants dans les matières scientifiques, dans les langues, en technologie, en économie et en musique. On ne trouve plus de professeurs de musiques, ça paraît fou mais c'est une réalité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est carrément ne plus respecter le métier."

Pour participer à ce recrutement, l'Académie de Versailles et Pole Emploi le certifie : un CV et un niveau licence peuvent suffire. Une manière de motiver les étudiants et les jeunes actifs. Mais pour Karine, professeure de SVT à Levallois, ce recrutement va simplement servir à boucher les trous. " Là, on va recruter des gens qui ont une licence, on ne sait même pas en quoi, tout ça pour que les élèves ne soient pas dans la rue et que l'on ne voie pas que l'Académie de Versailles ne sait pas retenir ses professeurs. C'est carrément ne plus respecter le métier".

700 postes de professeurs des écoles à pourvoir

Du côté de l'académie de Versailles, la rectrice Charline Avenel l'assure, pas question de faire n'importe quoi. Chaque professeur recruté sera suivi et formé pendant son parcours. " Nous allons accompagner ces futurs enseignants dans leur prise de poste, pour qu'ils aient de l'assurance quand ils vont être devant les élèves et également les accompagner pour qu'ils puissent ensuite passer des concours". À l'arrivée, Pole Emploi et l'Académie espèrent recruter 700 professeurs des écoles et 600 enseignants en collèges et lycées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premier job-dating dans les Yvelines

Durant ces quatre journées de recrutement, 600 postes d'AESH (Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap), 60 postes de psychologues scolaires, 40 postes de médecins scolaires et 35 postes d'infirmiers sont aussi à pourvoir. Première rencontre ce lundi 30 mai dans les Yvelines au Rectorat de Versailles, de 10 à 18h. Les autres rendez-vous : mardi 31 mai au Lycée Alfred Kastler de Cergy dans le Val-d'Oise / jeudi 2 juin au Lycée international de Palaiseau dans l'Essonne/ Vendredi 3 juin à la Préfecture de Nanterres dans les Hauts-de-Seine aux mêmes horaires.