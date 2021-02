Coronavirus : l'accueil des élèves suspendu au lycée Victor-Hugo d'Hennebont pendant une semaine

Les vacances arrivent avec une semaine d'avance au lycée Victor-Hugo d'Hennebont (Morbihan). L'établissement n'accueillera pas ses 870 élèves à partir de vendredi 12 février, jusqu'aux vacances le 19 février prochain.

"En raison de l’absence de plusieurs membres du personnel d’encadrement et technique, le lycée n'est plus en mesure d’assurer le service de restauration ainsi que l’entretien et la désinfection des locaux, conformément au protocole sanitaire", annonce l'académie de Rennes. Plusieurs membres du personnel sont en effet positifs au Covid-19.

L'accueil des élèves est donc suspendu jusqu'au 19 février prochain. "Toutes les mesures sont prises pour assurer la continuité pédagogique pendant cette semaine", ajoute l'Académie.