L'accueil des enfants du personnel soignant maintenu pendant les vacances

Depuis la fermeture des écoles, collèges et lycées, les enfants des personnels soignants sont accueillis dans les établissements scolaires du pays. Le service d'accueil est maintenu, malgré les vacances, et sera réorganisé avec des activités plus ludiques, exemple dans l'académie de Reims (Marne).