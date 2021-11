En raison d'un mouvement de grève national des animateurs, les accueils périscolaires sont perturbés dans les écoles maternelles et primaires de Laval et dans les écoles primaires de Mayenne, ce vendredi 19 novembre 2021.

L'accueil périscolaire des écoles de Laval et Mayenne perturbés vendredi 19 novembre, à cause d'une grève

Les animateurs des écoles publiques de Mayenne et Laval sont en grève ce vendredi 19 novembre 2021. Les services d'accueil périscolaires seront donc perturbés. Cela concerne certaines écoles maternelles et primaires de Laval et toutes les écoles élémentaires publiques de Mayenne. La mairie de Laval ne connaît pas encore les établissements touchés, il faut directement se rapprocher de l'école.

À Mayenne, l'accueil du matin, de 7h30 à 8h30, celui du midi, entre 11h30 et 13h30, ainsi que celui du soir après 15h45, n'est pas assuré. Les parents doivent donc emmener leurs enfants pour le début des classes à 8h30 et les récupérer à 11h30 ainsi qu'à 15h45. Il n'y a donc pas de repas de midi, du fait de l'absence de personnels pour encadrer la pause de midi.

À Laval, la mairie ignore encore quels établissements maternels et primaires sont concernés. Elle demande néanmoins aux parents de prendre en charge leurs enfants de 7h30 à 8h20, de 11h45 à 13h30 et à partir de 15h30.