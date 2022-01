L'accueil périscolaire des élèves de Besançon touché par l'épidémie

La Ville de Besançon est contrainte de fermer, une nouvelle fois, partiellement, ses accueils périscolaires, en raison de l'épidémie de Covid.

Selon la Direction de l'Education, 10% des classes environ étaient fermées ce jeudi 20 janvier 2022. Dans quatre des 64 écoles primaires, la cantine et la garderie du soir ne sont pas assurées ces jeudi et vendredi. Une situation qui évolue au jour le jour voire d'heure en heure.

Taux d'absentéisme record

200 des 800 agents de la Direction de l'Education sont absents cette semaine, "du jamais vu en volume et en rapidité d'évolution depuis le début de l'épidémie" selon la Ville. Ils étaient 150 à la rentrée des vacances de Noël. Et même le volant de remplaçants est touché avec 50% d'absentéisme (toutes causes confondues).

Quatre écoles sans cantine pour deux jours minimum

La municipalité ne peut donc faire autrement que de fermer partiellement son accueil, faute de personnel. Pas de cantine et pas de garderie du soir ce vendredi 21 janvier 2022 donc à Paul Bert maternelle et élémentaire, Ferry maternelle et Fourier élémentaire. La garderie du matin est assurée car moins d'enfants sont accueillis et donc moins de personnels sont nécessaires pour l'encadrement des élèves.

Tous les parents d'élèves concernés sont prévenus par mail et par sms, auquel s'ajoute une affichette à la grille de l'école.