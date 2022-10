L'accueil périscolaire et la cantine fermés dans plusieurs écoles de Poitiers en raison d'une grève

Les cantines scolaires seront notamment fermées dans les écoles maternelles Paul Blet, Alphonse Daudet et Les Minimes - Image d'illustration.

En raison d'un mouvement social des personnels de l'Education Nationale et des agents publics des écoles jeudi 6 octobre, l'accueil périscolaire et la cantine seront fermés dans plusieurs établissements de Poitiers. Il n'y aura pas d'accueil périscolaire ni de cantine dans les écoles suivantes :

ⓘ Publicité

Ecole maternelle et élémentaire Paul Blet

Ecole maternelle Alphonse Daudet

Ecole élémentaire Charles Perrault

Ecole maternelle Les Minimes

Il n'y aura pas non plus de restauration le midi à l'école maternelle Les Minimes, les parents peuvent fournir un pique-nique. Dans les écoles maternelles Charles Perrault et Porte de Paris, il n'y aura pas d'accueil périscolaire le matin.

Cette liste n'est pas exhaustive. Une permanence téléphonique est mise en place par la ville de Poitiers pout tout renseignement, au 05 49 41 92 00 à partir de 8h30 le 6 octobre.