VIDEO - L'acteur écossais Scott Kyle (Outlander) initie des jeunes au théâtre à Colmar

L'acteur écossais Scott Kyle était ce mardi à l'Institut Saint-Joseph de Colmar. Initiation au théâtre, soirée avec les adolescents, l'acteur de la série "Outlander" a réalisé le rêve de leur enseignante : être auprès de ces jeunes en situation de handicap. Une journée inoubliable pour eux.

C'est en kilt que l'acteur écossais a effectué son initiation au théâtre et , tout en anglais. Celui qui joue dans la série "Outlander", n'a pas ménagé ses efforts pour donner les bases du métier à ces adolescents qui sont à l'Institut Saint-Joseph de Colmar. Des jeunes en situation de handicap. Il a passé une heure et demie à leur enseigner les bases, avec de petits exercices.

Une première prise de contact a eu lieu via skype, lors d'une interview de l'acteur. Touché par les élèves, leur envie d'apprendre l'anglais et connaitre le métier d'acteur, Scott Kyle a voulu passer une journée parmi eux à Colmar. Il a l'habitude de donner des cours de théâtre à travers l'Europe, c'est la première fois qu'il fait une initiation en France. L'acteur est très suivi sur les réseaux sociaux, il a 230 000 followers sur twitter, c'est le 3e acteur de la série "Outlaander" le plus suivi .

Laure Viennet, leur enseignante à l'IME St Joseph a fait fonctionner les réseaux sociaux pour le faire venir jusqu'en Alsace. "Twitter, skype, je n'aurais jamais imaginé la portée de ces réseaux. C'est aussi Scott Kyle qui était partant pour venir," raconte la jeune femme.

Not sure who had more fun at the school today @karenkyle1081 and I or the students ha ha more pics to follow #theatreworkshopsinfrance2017 pic.twitter.com/VcLFe1VVk1