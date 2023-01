L'agglomération de Montbéliard désignée Capitale française de la culture 2024

L'agglomération de Montbéliard décroche le titre prestigieux de Capitale française de la culture 2024. Pays de Montbéliard Agglomération figurait dans le trio final aux cotés des agglomérations de Bourg en Bresse et d'Alès. Le jury indépendant convoqué par le ministère de la culture a tranché en faveur du dossier montbéliardais. C'est un coup de pouce et un coup de projecteur énorme pour l'ensemble des acteurs culturels de l'agglomération, puisque cette attribution s'accompagne d'une dotation d'un million d'euros,

Les superlatifs se multiplient depuis la fin de matinée pour saluer cette nomination : l'agglomération de Montbéliard, capitale française de la culture 2024, deux ans après Villeurbanne. La ministre de la culture, Rima Abdul Malak, en tête, salue "le projet inventif et singulier de ce territoire industriel qui, dit-elle, a construit une saison culturelle exceptionnelle avec un parti pris assumé de sobriété".

Plus de 70 communes associées

2024 s'annonce donc riche et foisonnant dans les 72 communes de l'agglo de Montbéliard. Même si le projet reste à construire et s'apparente aujourd'hui à un "inventaire à la prévert". Tout le monde va s'y mettre. De "Ma Scène Nationale" au conservatoire qui aura à gérer un déménagement dans ses nouveaux locaux des Blancheries, avant de s'engager dans cette folle saison, sans oublier les musées de Montbéliard et biens d'autres acteurs.

Sur son contenu, on sait que l'histoire industrielle sera évoquée, avec une pointe de numérique. Tous les acteurs seront associés. On parle pèle mêle de concerts de chœurs, de l'orchestre des quartiers, de l'orchestre Victor Hugo Franche Comté, du théâtre de Mandeure, des musées de Montbéliard. Les festivals existants seront associés. On évoque même une résurrection possible du "réveillon des boulons", sorte de grand festival de rue au Nouvel An, qui s'est éteint avec les années 2010.

Le théâtre antique de Mandeure sera partie prenante de Pays de Montbéliard capitale française de la culture 2024. © AFP - DELFINO DOMINIQUE

Cette attribution de capitale française de la culture 2024 s'accompagne d'une dotation d'1 million d'€. De quoi nourrir les ambitions et les projets.

Le label de Capitale française de la culture distingue le projet d'une collectivité de 20 000 à 200 000 habitants. C'est un projet piloté par le ministère de la culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts et mis en œuvre par la Réunion des musées nationaux-Grand Plais