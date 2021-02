L'aide aux devoirs gratuite instaurée dans 53 écoles primaires de Montpellier

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République est examiné depuis lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Ce texte vise à renforcer la lutte contre le séparatisme en France. Une lutte à laquelle tient particulièrement le maire de Montpellier qui a mis en place depuis la rentrée le soutien scolaire gratuit pour éviter que cette aide aux devoirs ne soit assurée par des associations confessionnelles et communautaires qui pourraient en profiter pour faire du prosélytisme religieux auprès des enfants.

Aujourd'hui ce soutien scolaire est assurée dans 53 écoles primaires sur les 65 que compte la ville de Montpellier.

À 16h30, à l'école Heidelberg, dans le quartier prioritaire de la Mosson, certains élèves quittent l'établissement, mais pas tous. Ils sont huit ce soir à rester dans l'école. Pendant une heure en petits groupe, ces enfants ont leur professeur rien que pour eux. "C'est bien, c'est calme. Le fait de travailler, ça fait apprendre. Quand on finit nos devoirs, c'est mieux, parce que quand on rentre chez nous, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser. On est libre, ça nous aide à travailler. "

Moi je crois que c'est important que les familles aient le choix, le cathé, l'école coranique ou le soutien scolaire public laïc et gratuit

Une fierté pour le maire socialiste de Montpellier, Mickaël Delafosse. C'était l'un des engagements de campagne de ce professeur d'histoire géographie : mettre en place un soutien scolaire public, laïque et gratuit déployé aujourd'hui dans 53 écoles primaires sur les 65 de la ville. "Dans certains quartiers de Montpellier, le tissu de soutien scolaire, associatif, d'éducation populaire s'est petit à petit, à cause des baisses de subventions, considérablement fragilisé. Par contre, il y a une offre d'aide aux devoirs qui s'est beaucoup développée, d'ordre confessionnel et donc communautaire parfois. Moi, je crois que c'est très important pour que les familles ait la liberté de choix. Certains peuvent aller au cathé ou à l'école coranique, mais il doit y avoir en face du soutien scolaire public, laïc et gratuit. Quand des écoles confessionnelles se déploient de manière parfois hors contrat, le soutien scolaire devient une forme d'appel d'air. Ça peut participer du séparatisme. Ce phénomène est réel dans la société"

Si on échoue sur le temps périscolaire c'est aussi catastrophique que si on échoue dans le temps scolaire

Pour Philippe Barbera, le directeur de l'école d'Heidelberg "c'est un engagement fort, difficile à évaluer pour l'instant, mais ça ne peut que produire des résultats. Ce temps là, cette offre là permet d'avoir un outil supplémentaire dans la relation avec les familles. C'est très important. Il faut qu'on réussisse le temps scolaire, mais si on échoue sur le temps périscolaire, c'est aussi catastrophique que si on échoue dans le temps scolaire."

C'est important que les enfants restent dans l'école et n'aillent pas dans des associations plus ou moins réglementaires

Élodie Abrial et Serge Daniel font partie des six enseignants de l'école qui participent à ce soutien scolaire. "Ces enfants là, ils ont absolument besoin de ces petits temps en plus. Je trouve ça important que les enfants, finalement, restent dans le contexte de l'école et qu'ils n'aillent pas dans des associations qui peuvent être plus ou moins réglementaires. Ça leur donne une rigueur de travail. Ça leur donne une habitude de travail. Tout ça, ça va leur servir aussi après plus tard".

Un appui franchement bienvenu pour ces mères d'élèves. "_Il y a des parents qui travaillent. Il y a des parents qui ne comprennent pas la langue française. Donc, je trouve que c'est important. J'inscris mon fils automatiquement. C'est un plus pour lui. C'est une aide complémentaire. P_arfois, on ne peut pas nous les aider comme il faut. Les profs, ils le font. Il y a d'autres structures qui aident aussi, mais à l'école, ce n'est pas plus mal"

C'est un choix budgétaire. On peut toujours réclamer plus de moyens, on peut aussi agir

Pour ces heures en plus, les enseignants sont payés par la Ville. Cela a un coût évidemment estimé par la mairie à 700 000 euros par an. "C'est un choix budgétaire. Mais c'est aussi un choix fort : où nous mettons l'argent public ? On peut toujours dire qu'on veut plus de moyens. Moi, je veux plus de moyens. Ça y est, c'est dit, mais on peut aussi agir et on peut aussi bien agir. Les élus locaux connaissent les réalités de leur ville. On voit les problèmes des familles, on voit les difficultés, on entend. Je pense que clairement, on a une responsabilité autour des enjeux de laïcité. En tout cas, les maires ont un rôle à jouer et il y a des élus qui sont une minorité, mais je me dois de le dire, qui composent avec le communautarisme ? "Je t'arrange. Si en contrepartie, tu votes pour moi", ça, ça gangrène la République."

Des comportements à bannir, évidemment, insiste celui qui plaide parfois un peu seul à gauche pour un retour de la laïcité comme projet de société.

