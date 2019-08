L'allocation de rentrée scolaire versée à partir de mardi à plus de 20 000 familles manchoises

Combien de familles sont concernées dans la Manche?

L'allocation de rentrée scolaire est versée en fonction des revenus des foyers. Deux organismes sont chargés de la distribuer : la Caisse d'allocation familiale, et la Mutualité sociale agricole. Au total, ce sont plus de 20 000 familles qui sont destinataires de cette aide. La CAF à elle seule attribue cette année une aide à 18 593 foyers au titre de la scolarisation de 28 488 enfants au total, le tout pour un montant d'allocation de 11,78 millions d'euros.

Quelles conditions pour bénéficier de cette allocation?

Le versement de l'ARS est conditionnée au revenu du foyer. Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond qui dépend du nombre d'enfants à charge:

24 697 euros pour un enfant à charge

30 396 euros pour deux enfants à charge

36 095 euros pour trois enfants à charge

36 095 + 5699 euros par enfant supplémentaire, au delà de trois enfants

A quel montant d'aide peut-on prétendre?

Le montant de l'allocation versé dépend de l'âge de l'enfant. Entre 6 et 10 ans, elle atteint cette année 368,84 euro. Un montant fixé à 389,19 euros pour les élèves entre 11 et 14 ans, et qui culmine à 402,67 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. D'une année sur l'autre, les montants sont très légèrement revalorisés : +1 euro en cette rentrée.

Tous les enfants sont-ils éligibles?

Non. Il faut que les enfants soient toujours scolarisés à la rentrée 2019. Il appartient aux parents de le prouver à partir de l'âge de 16 ans, en transmettant un certificat de scolarité. L'aide peut aussi être accordée avant l'âge de 6 ans si l'enfant rentre déjà en primaire. Là aussi un certificat de scolarité devra être fourni comme preuve. En revanche, l'instruction d'un enfant au sein de la famille ne donne pas le droit au versement de l'ARS.