L'allocation de rentrée scolaire versée à plus de 29 000 bénéficiaires ce mardi en Vaucluse

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) destinée à aider les familles les plus modestes pour les achats de fournitures scolaires ou de vêtements, est versée à partir de ce mardi 18 août, par les caisses d'allocations familiales (CAF) des départements ou la Mutualité Sociale Agricole. Cette année, en raison de la crise sanitaire, cette aide sera revalorisée de 100 euros comme l'a indiqué le premier ministre 15 juillet dernier : "La solidarité nationale doit continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux" avait souligné Jean Castex. L'an dernier, cette allocation a été versée à 3 millions de familles françaises, dont les enfants, âgés de 6 à 18 ans, sont scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé.

Quel est le montant de l'aide ?

Le montant de l'aide attribuée dépend de l'âge des enfants. Cette année, le coup de pouce s'élève 469,97 euros (avec la revalorisation de 100 euros) pour un enfant âgé de 6 et 10 ans, né entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 (ou plus jeune mais déjà inscrit au cours préparatoire) ; 490,39 euros pour un enfant de 11 et 14 ans né entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 et 503,91 euros pour un enfant entre 15 et 18 ans, né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2005.

Les bénéficiaires dans le Vaucluse

29 035 familles sont concernées par cette aide, soit environ 57 000 enfants . Ce versement de l'ARS représentera un montant global de 23 478 358 euros, en hausse de près de 4 millions par rapport à la rentrée 2019. Un premier versement a lieu ce mardi 18 août, quelques centaines de familles seront aussi concernées plus tard après des réajustements dans leurs dossiers, ce qui devrait monter le nombre de bénéficiaires de l'ARS à 30 000 familles.

117 000 foyers sont bénéficiaires de la CAF en Vaucluse.