L’allocation de rentrée scolaire versée ce mardi à près de 39.000 familles en Moselle

Le traditionnel coup de pouce de la rentrée aux trois millions de familles les plus modestes en France est versé ce mardi 18 août. L’allocation de rentrée scolaire concerne en Moselle 38.852 familles, pour 68.279 enfants. La caisse d’allocations familiales versera cette année 31 millions 380.000 euros, soit six millions et demi de plus que l’an dernier car le montant de l’aide a été réévalué de 100 euros. Décision prise pour prendre en compte la crise économique et sociale qui découle de l’épidémie de coronavirus.

De 470 à 500 euros selon l’âge de l’élève

Ainsi, pour un enfant âgé entre 6 et 10 ans, 469,97 euros sont versés, contre 368 euros l’an dernier. Pour les 11-14 ans, cette année l’aide passe à 490.39 euros et pour la tranche 15-18 ans, c’est 503,91 euros. Cette allocation est versée automatiquement, pas besoin d’engager de démarche, sauf pour les jeunes de 16 à 18 ans, il faut prouver qu’ils sont toujours scolarisés.

Autre exception, pour les enfants qui atteindront l’âge de 6 ans l’an prochain mais qui entrent en CP le mois prochain, l’allocation sera versée en échange d’un certificat de scolarité.