L'ancien astronaute Patrick Baudry en visite en Touraine

Patrick Baudry fut le deuxième astronaute français envoyé dans l'espace. C'était en 1985. Sept ans plus tard, en 1992, il donne son nom au collège de Nouâtre. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, il revient en Sud Touraine pour rendre visite aux collégiens de Nouâtre.

Le collège de Nouâtre est le seul en France à porter le nom de Patrick Baudry. Cet ancien pilote de chasse devient astronaute et en 1985, il a le privilège de partir dans l'espace. C'est le deuxième Français à pouvoir le faire après Jean-Loup Chrétien. Aujourd'hui, ils sont dix dans ce club très fermé. Le dernier étant Thomas Pesquet.

A l'origine, je n'ai pas de lien avec Nouâtre ni même avec le Sud Touraine. Il se trouve qu'au début des années 90, les collégiens et leur proviseur s'intéressaient à l'espace. Ils ont pensé à moi et on a lié une relation tout à fait intéressante sur le plan pédagogique pour promouvoir les filières aéronautiques et aérospatiales. Ce sont des activités d'avenir, en pleine expansion. Et pourtant on manque de bras. On manque de candidats qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises de cette filière. Il faut que les jeunes le savent pour devenir ingénieurs, pilotes mais aussi et surtout techniciens et mécaniciens."