L'ancien maire de Saint Marcellin redevient instituteur, après 25 ans de mandat politique

Jean-Michel Revol, tout sourire, derrière son masque, accueille ses élèves en leur rappelant les gestes barrières. Depuis la rentrée, celui qui fut durant un quart de siècle maire de Saint Marcellin a choisi de laisser tomber la politique pour retrouver son premier métier : instituteur.

Une nouvelle vie

"J'avais besoin de me poser, de commencer une nouvelle vie !" A 55 ans, Jean-Michel Revol a choisi d'être titulaire remplaçant. Il travaille donc sur trois écoles, en CP à l'Albenc, en CM2, à Saint-Marcellin, l'école de son enfance, et puis à Saint-Hilaire-du-Rosier, où il enseigne à 23 enfants de CM1-CM2, les jeudis et vendredis et où nous l'avons rencontré.

Se remettre dans le bain

"J'aime bien changer, c’est enrichissant. C'est vrai qu'il faut que je me remette dans le bain. L'école a bien changé entre mon premier poste, en 1989, à Tignieu-Jameyzieu et aujourd'hui ! Mais je me suis toujours tenu au courant de l'évolution des programmes et les collègues sont de bons conseils, on est solidaire."

Transmettre

Une élève est tombée dans la cour de récréation, ce n'est pas grave, juste une bosse sur le nez. Jean-Michel Revol la rassure et reprend le fil de la conversation. "Instituteur, c'est un métier merveilleux, avec ses difficultés, mais quel métier n'en a pas ? Ma passion, c'est de transmettre aux enfants pour en faire les citoyens de demain."

Jean-Michel Revol devant sa classe de CM1-CM2 © Radio France - Véronique Pueyo

Revenir aux sources

Pourquoi retrouver le tableau noir d'une salle de classe, lui qui pendant 25 ans aux manettes d'une ville, mais aussi comme conseiller départemental et régional, a acquis d'autres compétences ? Il répond qu'il a été formé pour enseigner. "Alors, c'est vrai, en tant qu'élu, on devrait pouvoir faire reconnaître notre savoir-faire avec une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Mais pour l'instant, je n'envisage pas de reconversion professionnelle, même si je ne m'interdis rien dans l'avenir !"

Il est l'heure de rentrer en classe. Les enfants sont étonnés de voir un micro France Bleu. "Maître, vous allez passer à la télé ?" lui demande une écolière. "Non!" rétorque jean-Michel Revol de sa voix enjouée. "C'est la radio. Mais je vous explique. J'ai été maire avant et France Bleu Isère a voulu savoir comment j'avais vécu mon retour dans l'enseignement ! Comment j'avais vécu la rentrée !"

Les élèves apprécient leur nouveau maître © Radio France - Véronique Pueyo

Il est sympa et ne donne pas trop de devoirs -Léonie et Luc

Les écoliers sont flattés de savoir que l'on va parler de leur classe dans les médias et demandent quand ils pourront entendre le reportage. Tous sont unanimes : "Il est gentil et il ne donne pas trop de devoirs !" disent en chœur les enfants.

Emotion d'être là

Il est l'heure à présent de refermer la porte de la classe et de laisser les enfants travailler. "Ce matin nous avons fait du français, cet après-midi, nous allons faire du calcul mental !" lance l'ancien élu qui avoue avoir été un peu fatigué physiquement mardi, après sa première journée de classe. "J'avais oublié qu'on piétine beaucoup entre les tables. Mais ce n'est rien à côté de l'émotion qui est la mienne de me retrouver ici."