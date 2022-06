L'appel au secours du collège Fernand Lagrange à Pierre-Buffière, en Haute-Vienne

Les élèves et les professeurs du collège de Pierre Buffière forment le mot HELP !!!

"Help !!!" "A l'aide" en anglais, c'est le message que les élèves et les professeurs du collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière en Haute-Vienne envoient au rectorat. Rassemblés ce lundi matin dans la cour de l'établissement, ils ont formé ce message en signe de protestation (cf photo).

Tous réclament l'ouverture d'une 4e classe de quatrième pour la rentrée de septembre. Une demande refusée la semaine dernière, mais cette décision pourrait encore évoluer dans les prochains jours, car le nombre d'enfants inscrits dans ce niveau continue d'augmenter : "l'ouverture d'une 4e classe devient obligatoire maintenant. Avec plus de 30 élèves par classe, cela devient invivable et il n'y a plus de question à se poser pour la prochaine rentrée" insiste Cédric, un parent d'élève. En effet, à ce jour, 93 enfants sont déjà inscrits, soit 31 élèves par classe et la situation devrait encore évoluer à la hausse d'ici la rentrée.

Plus de 300 collégiens ont participé à cette mobilisation

Après avoir refusé la demande de l'établissement, le rectorat n'exclu pas de revoir sa position. En effet, si la hausse des effectifs se confirme, comme cela semble être le cas, l'ouverture de cette 4e classe de quatrième pourrait finalement avoir lieu à la rentrée. Une décision devrait être prise cette semaine.

En cette fin d'année scolaire, un autre établissement en Limousin se mobilise. Après l'annonce de la fermeture d'une de ses classes de sixième, le collège Mathilde Marthe Faucher, à Allassac, en Corrèze, lance une pétition. Actuellement, composées de 24 élèves, ces classes pourraient voir leurs effectifs passer à 29 voire 30 collégiens à la rentrée si la décision du rectorat était confirmée.