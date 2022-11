L'appel de la forêt : la pédagogie par la nature

Avec la pédagogie par la nature, les enfants explorent, jouent, expérimentent et manipulent en petit groupe et en plein air. Au cœur de cette pratique, l'observation permet de comprendre le monde et l'aborder en sécurité, la récurrence renforce les liens au sein du groupe, mais aussi le jeu libre qui invite l'enfant à tester, se poser des questions et trouver des réponses par lui-même.

ⓘ Publicité

Anne-Jeanne Etienbled-Darmon est éducatrice nature et Montessori, formée à la PPNà la naturopathie. Elle a cosigné L'Appel de la forêt, un livre qui propose des activités pour reconnecter les enfants à la nature . Elle propose les dimanches matin des sorties en famille, les Balades Nature Montessori , et anime des Stages Nature pour les 4-10 ans en Île-de-France : les ateliers Pouce !

L'appel de la forêt

Il est midi. Enfants et animatrices ont rendez-vous au Forum des Halles à Paris. C'est un groupe hétéroclite qui se réunit. Ils sont équipés de sacs, vêtements de pluie et même de bottes pour certains. Ils ont tous et toutes un sac à dos qui contient l'attirail nécessaire à leur journée en forêt.

La veille, il pleuvait. Ce matin, il pleuvait. L'accalmie semble n'être que de courte durée. Aucun doute, le groupe va se faire tremper. Pourtant, personne ne rechigne ! Les enfants sont souriants, motivés, impatients de partir en forêt.

Le court trajet en transport en commun et les presque 20 minutes de marche entre la gare et le camp forestier du groupe sont déjà propices à la découverte. Les uns observent les traces laissées par des sangliers, les autres dépiautent des bogues pour tenter d'extraire des marrons. Les plus audacieux creusent à pleines mains dans la terre humide pour dénicher des vers de terre.

"On est constamment en train de se poser des questions" résume Anne-Jeanne avant d'ajouter : "Je n'ai pas envie qu'ils aient l'impression que l'adulte a la réponse à tout. Ils se rendent compte que eux aussi savent trouver les réponses. On leur apprend des choses et ils nous apprennent des choses."

Arrivés sur le camp rudimentaire (quelques troncs qui permettent de s'asseoir en cercle), la journée se poursuit avec un temps d'observation et d'échanges. Les enfants s'intéressent d'abord à ce qui a changé autour du camp depuis leur dernière venue. Un glissement de boue ou une branche cassée par un coup de vent pourraient être un danger. Cette observation permet de développer l'attention et la mémoire tout en se mettant en sécurité. Puis vient le temps d'échanges durant lequel, tour à tour, garçons et filles partagent avec le groupe leurs états d'âme, leurs joies et leurs peines du moment. En apprenant à mettre des mots sur leurs émotions, ils s'ouvrent également aux autres et consolident la cohésion de groupe.

Mais déjà, il est temps d'aller jouer. Le groupe se sépare, s'éparpille autour du camps, toujours sous le regard de Rachel et Anne-Jeanne, les deux animatrices. Au cours de cette séance de jeu libre, les enfants peuvent suivre leurs envies. Dans un coin, une petite fille confectionne un masque avec des feuilles mortes. Plus loin, c'est une épée qui se forme par l'assemblage de bâtons et de ficelle. Dans le camp, deux garçons passent leur permis couteau en apprenant à manier un Opinel en toute sécurité.

C'est la curiosité qui guide les actions tout au long de la journée. Après 90 minutes de jeu libre vient le temps de l'atelier. Aujourd'hui, on tente de confectionner des carquois avec ce qu'on trouve en forêt. Ceux qui le souhaitent vont exploiter des écorces de bouleau. "Ceux qui le souhaitent" car même ces ateliers sont facultatifs, les enfants sont libres de les suivre ou de proposer autre chose. Le programme se dessine avec le groupe dans une organisation horizontale, c'est une véritable co-construction entre adultes et enfants.

La pluie arrive

Les enfants reviennent spontanément au camp pour s'habiller. On enfile des vêtements étanches et on met des capuches, on tend des bâches pour s'asseoir au sec et protéger les sacs. "Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais équipements" plaisante Anne-Jeanne. Avec la pédagogie par la nature, les enfants sortent par tous les temps, chaud ou froid, sec ou humide. Il y a des choses à découvrir à chaque saison et, ici, la pluie n'effraie personne.

Malgré les gouttes, deux fillettes se prélassent allongées sur une branche d'arbre. Un groupe de garçons poursuit la conception de son piège rudimentaire : un fil tendu entre deux arbres. Il n'y a que pour le goûter que les enfants rejoignent volontiers le camp. Couverts par une bâche, serrés les uns contre les autres, ils partagent des fruits, biscuits et boissons chaudes.

Dans une heure, il faudra reprendre la marche vers la gare, sauter dans le train et retrouver ses parents. Mais comme le groupe se construit autour de la régularité de ces rendez-vous, enfants et animatrices savent que tous se retrouveront le mercredi suivant pour une nouvelle séance en forêt, sous le signe de la pédagogie par la nature.

Retrouvez Pouce ! sur Instagram

Le site l'Appel de la forêt et sa page Facebook pour en savoir plus sur les ateliers

Le livre l'Appel de la forêt est paru aux éditions Ulmer

Le réseau de la Pédagogie Par la Nature (PPN)