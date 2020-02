L'apprentissage dans l'Yonne ne bénéficie pas encore du regain de candidats enregistré au niveau national

Auxerre, France

Les formations en apprentissage ont de nouveau la côte auprès des jeunes. 353 000 jeunes ont choisi ce mode de formation en 2019 en France, soit 16% de plus que l'année précédente. Une formation en alternance souvent post bac mais qui redémarre aussi dans le secondaire. C'est pourquoi il est important de sensibiliser et d'informer les eleves dès la classe de 4eme ou 3eme. Et justement, un grand forum sur les filières professionnelles dans l'Yonne se tenait ce mardi salle vaulabelle à Auxerre. L'occasion pour les collégiens de rencontrer des organismes de formation mais aussi des étudiants déjà en apprentissage. Des collégiens en plein questionnement ou pas sur leur avenir et le choix de leur formation. Eliès par exemple souhaite devenir agent immobilier. Scolarisé en troisième, il va passer par un CAP et un bac PRO pour lui permettre de découvrir un peu plus ce métier. Sa camarade Océane hésite encore, "l'apprentissage je trouve que c'est bien mais je préfère si je peux intégrer un lycèe professionnel en cuisine". Un peu plus loin cette autre élève de troisième n'a pas fait son choix. Ou plutôt si : Elle ne fera pas d'apprentissage et préfère s'engager dans une filière plus classique. Mona 14 ans a en revanche déjà réfléchi à son avenir :"Après ma troisième je vais faire un apprentissage en cuisine. j'en réve depuis toute petite. Ensuite un bac PRO pour ouvrir mon restaurant et monter dans les échelons.

Comme Mona, les jeunes se tournent de plus en plus tôt vers l'apprentissage, pour autant, Jean-Luc Taboureau du CIFA de l'Yonne reste mesuré. "Pour l'instant on ne ressent pas les bénéfices de l'embellie nationale mais nous avons quand même dépassé les mille apprentis au CIFA et nous espérons pourquoi pas atteindre de nouveau des chiffres records d'il y a 10 ans avec 1250 apprentis dans l' établissement. Nous ne désespérons pas d'autant que la restauration et les métiers de bouche recrutent et peine à trouver de jeunes recrues. Même chose pour les métiers de l’esthétique, la mécanique ou les espaces verts, générateurs d'emplois dans les années à venir assure Jean-Luc Taboureau. Une voie de l'alternance choisi en grande majorité après le BAC, comme Julien en BTS NDRC (Négociation Digilitalisation et Relation Client). "Lors de mon bac PRO commerce, j'ai eu des stages en entreprise mais pas suffisamment. J'avais du mal à mettre la théorie en pratique, du coup avec cette formation en alternance, j'ai le sentiment de mieux appréhender tous les aspects du métier et pour moi l'apprentissage est le meilleur moyen pour réussir. En plus je suis rémunérer;"

Pour moi l'apprentissage est le meilleur moyen pour réussir- Julien en BTS NDRC

Malgré les bons chiffres nationaux : 11% d'apprentis supplémentaires dans l'industrie, dans l'Yonne, ces métiers peinent encore à attirer des jeunes regrette Katia Favreau conseillère au pole formation Yonne Nièvre. "Nous avons des apprentis mais pas suffisamment car nous avons d'énormes besoins. Nous avons de nombreuses entreprises qui recherchent des apprentis en chaudronnerie industrielle, usinage, mécanique de précision et dans la maintenance. Agent de maintenance c'est le médecin des machines , un métier méconnu qu'il faut encourager."

Dans le bâtiment, Dimitri Andriaux prévôt des Compagnons du devoir à Auxerre fait le même constat. Les jeunes ne sont pas encore assez nombreux dans ces filières . Nous manquons de monde car de nombreux artisans vont partir en retraite notamment dans les métiers du bâtiment. Il faut encourager les jeunes à découvrir ces métiers et surtout davantage les valoriser.

Aujourd'hui , on compte environ 2 200 apprentis dans l'yonne toutes filières et formations confondues.