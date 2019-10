L'apprentissage du codage dans des collèges de Provence pour mieux connaitre son smartphone

Apprendre à nos enfants en collège les secrets du codage pour par exemple mieux comprendre le fonctionnement et les limites de leur téléphone portable .C'est l'opération menée actuellement par Orange en partenariat avec l 'éducation nationale dans les Bouches du Rhône et le Var.

Des équipes de l 'opérateur de téléphonie mobile sillonnent les collèges de la région pour organiser des ateliers avec les classes de troisième afin de décrypter les secrets du numérique.Ces ateliers se déroulent aujourd'hui à Toulon au collège la Marquisanne, les élèves du collège Jean Moulin à Marseille y ont participé en fin de semaine dernière.

IL s'agit d'une séance de 2 heures encadrée par des techniciens très pédagogues .A disposition des enfants des ordinateurs , des petites voitures à programmer sur un tapis, et une vraie utilité pour mieux intégrer le fonctionnement mais aussi les limites d'un smartphone. Sonia , Fatima et Manon parmi la vingtaine d’élèves de cette classe ont été très attentives à toutes les expériences auxquelles elles ont participé,elles y ont trouvé un réel intérêt.

L'autre objectif pour ces sessions est de présenter les métiers du codage .Aujourd'hui en Provence plusieurs centaines de postes sont à pourvoir et la demande va croître dans les prochaines années ,cela dans une société de plus en plus numérique et robotisée. L' éducation nationale se donne un vrai rôle d'orientation vers ces nouveaux métiers.

des élèves attentifs © Radio France - philippe boccara