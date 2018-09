Picardie, France

Et si la langue Picarde disparaissait définitivement ? La langue est déjà "sérieusement en danger", selon l'UNESCO. Mais voilà que l'UPJV, l'Université de Picardie Jules Verne, vient de supprimer l'option "langue et culture Picardes" à la fac. L'enseignement existait pourtant depuis 1986. Plus de 200 étudiants suivaient encore cette option l'an dernier.

"Une forme de mépris" - François Ruffin, député de la Somme

"Je ne peux que lier ça à la disparition de la région Picardie, on devient le versant sud des Hauts-de-France, il y a une forme de mépris" s'inquiète le député "Picardie Debout" de la Somme, François Ruffin. Il vient d'écrire au ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer pour réintroduire l'option à l'UPJV. "Si c'était en Corse ou en Bretagne, ça n'aurait pas duré 5 minutes cette histoire".