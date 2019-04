L’Aqua Kids à Châteauneuf-de-Gadagne propose aux enfants de 4 mois à 14 ans de leur faire découvrir le milieu aquatique

Une initiation dès le plus jeune âge en droite ligne du nouveau plan de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Un plan pour lutter contre les noyades baptisé plan "Aisance aquatique" : dès la maternelle proposer des séances hebdomadaires de natation scolaire pour acquérir réflexes et assurance.

"En une semaine, et à raison de deux séances par jour, les enfants de maternelle sont susceptibles d’acquérir les bases durables de l’aisance aquatique dès 4 ans" explique la ministre, ancienne championne de natation.

Un plan qui entend également sensibiliser les parents à l'apprentissage de la natation au travers de mini-vidéos "didactiques et ludiques". Les familles pourront y trouver des gestes et mouvements à réaliser étape par étape avec leur enfant en piscine.

Avec ces dispositifs, la ministre entend apporter une réponse à l’augmentation du nombre de noyades accidentelles en France entre 2015 et 2018, notamment chez les moins de 6 ans. En 2018, la France a connu 1169 noyades accidentelles sur la période de juin à août, selon les résultats intermédiaires de l’enquête "Noyades 2018" publiés en septembre 2018 par Santé publique France.

A la bulle aquatique de Châteauneuf-de-Gadagne, les maitres-nageurs préconisent un réel apprentissage dès le plus jeune âge : « Aux alentours de 5 -6 ans c’est bien, ils sont vraiment à l’écoute de ce qu’on leur dit , ils ont une facilité d’adaptation et d’apprentissage à cet âge-là et en apportant une petite partie de jeu c’est encore plus facile ».

Le centre aquatique et sportif propose également des séances de bébés nageurs de 4 mois à 3 ans.

