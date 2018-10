Une formation de "Barista", c'est le nom donné aux spécialistes du café, va s'ouvrir au lycée Hôtelier Jean Monet de Limoges juste après les vacances de la Toussaint. C'est une première en France dans un lycée hôtelier public et ça doit permettre de développer ce métier qui est en plein devenir.

Philippe Exbrayat à la Fabrique du café, exerce le métier de barista à Limoges depuis six ans

Limoges

Le "Barista" n'est pas un simple barman mais il doit tout savoir sur le café . "De la matière première... à toutes les techniques de café en passant par la torréfaction. Même si le Barista ne torréfie pas le café il doit être capable de conseiller les clients ,de tenir compte de leurs goûts. Et c'est parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants que le métier de barista est en train de se développer. La formation qui va s'ouvrir prochainement au lycée hôtelier Jean Monet de Limoges est donc là pour répondre aux besoins.

Philippe Exbrayat, l'un des 30 premiers baristas en France

Philippe Exbrayat a ouvert la Fabrique du café place d'Aine à Limoges il y a tout juste 6 ans et lorsqu'il a commencé ils étaient moins d'une trentaine à exercer le métier de barista en France mais depuis 4 ans la profession est en plein essor avec l'ouverture des coffee-shops. Derrière son comptoir il sert des cafés de spécialités c'est à dire explique t-il "avec zéro défaut et avec une traçabilité garantie" et il sera l'un des intervenants au lycée Jean Monet lors de la future formation. " Une formation primordiale car il y a des postes qui se créent en France mais qui ne sont pas pourvus" déplore t-il.

Une formation inédite reconnue par l'éducation nationale

La formation qui doit démarrer après les vacances de la Toussaint au lycée Jean Monet à condition qu'il y ait au moins 8 inscrits va durer 6 mois dont 3 mois en entreprise. Il s'agit d'une formation complémentaire d'initiative locale explique le proviseur du lycée Philippe Chadelas et elle s'adresse aux diplômés en hôtellerie ou en services. Pas de réel diplôme à la fin mais une formation qui sera néanmoins reconnue par l'éducation nationale.