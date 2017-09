L'Association AFS Vivre Sans Frontière est à la recherche de familles d'accueil !

L'Association AFS propose à des jeunes du monde entier de venir étudier quelques mois en France. Ils ont entre 14 et 18 ans et sont accueillis dans des familles bénévoles. Mais seule une famille est volontaire en Berry...

Aaron est tout sourire. Arrivé en France il y a trois semaines, ce jeune de 16 ans, venu de Hong Kong, est scolarisé depuis à Bourges. "C'est super, mes camarades de lycée sont très gentils et très accueillants. Ils m'aident au quotidien dans les problèmes que je rencontre".

Aaron est hébergé par Etienne et Laetitia. "Nous avions déjà reçu une jeune Allemande, puis un Américain. On a une famille qui s’agrandit à chaque accueil... c'est notre univers qui s'élargit et c'est une très belle expérience".

Cette année, une quinzaine de jeunes arrivent ainsi en région centre, pour des séjours allant de 3 mois à une année scolaire...

Mais il n'y a pas de famille pour les accueillir dans l'Indre... et une seule bénévole dans le Cher.

"Nous sommes à la recherche de familles prêtes à accueillir des enfants de 14 à 18 ans venus de toute la planète et de les considérer comme les vôtres, explique Emmanuel Chevé, président de l'AFS en Région Centre Val de Loire. Que l'on vive dans une ferme au fin fond du Berry ou dans un château en Touraine, ça n'est pas important. Que vous ayez des enfants à la maison ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte c'est d'être motivé et d'avoir envie de bousculer un peu ses habitudes. L'AFS visite à domicile les volontaires et leur présente des profils de jeunes qui peuvent être compatibles avec leurs façon de vivre"

L'accueil est bénévole. Une compensation financière est prévue pour couvrir les frais de transport scolaire et de cantine des jeunes.

Renseignements : afsregioncentre@gmail.com