L'association Cravant Solidarité s'occupe de l'aide aux devoirs pour les enfants de l'école primaire

Depuis la rentrée de septembre, l'association Cravant Solidarité propose ce soutien aux parents d'élèves qui le souhaitent. Six bénévoles se retrouvent chaque lundi pour accueillir une douzaine d'élèves à Cravant (Yonne).

L'ambiance est studieuse au premier étage de la bibliothèque située juste derrière la mairie de Cravant (Yonne). Parmi les élèves, il y a Louis. C'est le plus petit. Il a six ans. Il est en cours préparatoire. "Je fais la lecture avec Nicole. C'est elle qui m'aide à faire mes devoirs." Nicole est à la retraite. Ce rendez vous hebdomadaire, c'est son rayon de soleil. "J'adore les enfants déjà et de voir la façon dont ils progressent, c'est formidable! On dit pas les mêmes choses qu'à l'école. on fait pas les choses de la même manière mais c'est complémentaire."

A la table d'à côté, Anaïs travaille le français. Elle a huit ans , elle est en CE2 . "Je n'avais pas vu que j'avais fait une faute. J'avais écrit un joli lapin en mettant un E à joli. J'ai corrigé. "

Juste à coté d'Anaïs , Brandon et Lionel sont un peu dissipés. Les mathématiques ne les inspirent pas vraiment. Mais les deux garçons en classe de CM2 font quand même leurs devoirs. "On fait des multiplications . la personne qui nous aide nous pose des questions sur le cours, nous donne des opérations à faire et après il corrige. "

Celui qui corrige c'est Samir . Si les autres bénévoles sont des retraités, lui a 35 ans. Il travaille de nuit à l’hôpital psychiatrique d'Auxerre. Papa de deux jeunes enfants, il vient donner un peu de son temps chaque lundi. "Quand j'avais leur age j'avais des difficultés à l'école. J'aurais bien aimé avoir de l'aide. c'est pour ça que je suis là. Et puis ça me permet aussi de m'intégrer à la vie de la commune."

Une fois l''aide aux devoirs terminé, les enfants sont doublement contents de rentrer à la maison."On a plus rien à faire pour l'école" explique Hélène, neuf ans. "Je peux prendre ma douche tranquillement et écouter de la musique avec mon frère. "On peut jouer à la console vidéo" ajoutent Brandon et Lionel. Les parents aussi apprécient, comme Olivia, la maman d'Hélène. "Quand Hélène rentre, évidemment elle est calme, ça change énormément. Elle nous explique les devoirs qu'elle a fait. Nous on vérifie, mais rapidement . On fait confiance aux bénévoles."

Pour les parents que l'aide aux devoirs intéresse il y a encore des places à Cravant. Il suffit de contacter l'association Cravant Solidarité au 03 86 42 28 32.