L’association “Le souvenir français” se démène auprès de la jeunesse pour transmettre l'Histoire

Elle joue un rôle important dans l’enracinement mémoriel. L’association “Le Souvenir français” s’occupe entre autres de l’organisation des cérémonies dans toute la France, comme celles qui auront lieu devant les monuments aux morts pour le 78e anniversaire de la capitulation allemande. Cette association, fondée en 1887, poursuit plusieurs objectifs au-delà des cérémonies patriotiques. Elle s’occupe de l’entretien des sépultures des soldats français de toutes les guerres et elle s’implique beaucoup pour transmettre l’histoire à la jeunesse française. “Nous sommes conventionnés à multiples titres avec l'Éducation nationale pour organiser des voyages mémoriels, pour faire des symposiums, des causeries. Le Souvenir français est la première association à avoir une présence en université et avec un comité à Sciences Po” détaille Emmanuel Bardeau, délégué général du Souvenir Français dans le Calvados.

L’association compte 200.000 adhérents au niveau national, dont un millier dans le Calvados. Elle estime qu’aucun élève ne devrait quitter sa scolarité sans avoir visité au moins un site mémoriel et avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. “Nous organisons et subventionnons énormément de voyages, de visites de musées. L'année dernière, nous avons encore eu une délégation des XVIIIᵉ et XXᵉ arrondissements de Paris qui est venue sur les plages de Ouistreham”. Des voyages en étroite collaboration avec les enseignants. Pas uniquement sur les plages du Débarquement mais aussi sur des sites de maquis, des camps de déportation ou encore des champs de bataille de 1914-1918.