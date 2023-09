« L’autorité des enseignants s’apprend »

Fin juin-début juillet, les violences urbaines qui ont agité la France ont soulevé un débat, alors que plus d’un tiers des émeutiers étaient des mineurs : l’autorité. Celle des parents, bien sûr, mais aussi celles des enseignants, qui peinent parfois à faire régner l'ordre, dans leur salle de classe. À l’occasion de la rentrée, la responsable de l’antenne nîmoise de la faculté d’Éducation est revenue, sur France Bleu Gard-Lozère ce lundi matin, sur la formation, en la matière, des professeurs des écoles. « L’autorité s’acquiert, mais c’est un apprentissage », explique Geneviève Brunot.

ⓘ Publicité

Le cursus d’un « élève-instit’ » s’articule autour d’un enseignement théorique et pratique, qui se poursuit même après l’obtention du diplôme. « Pendant 1 an, ces professeurs des écoles stagiaire (PES), comme on les appelle, sont tous suivis par un tuteur avec lequel ils peuvent faire des points d’étapes sur l’exercice du métier », détaille Geneviève Brunot. À la fin de cette année, un bilan sera effectué et en fonction, un PES pourra ou non être titularisé.

Ces difficultés peuvent rendre le métier d’instit difficile et peu attractif, même si le gouvernement a décidé une revalorisation des salaires pour faire face à cette crise des vocations. « Mais, quoi qu’il arrive, souffle Geneviève Brunot, ce métier en vaut la peine. Malgré les difficultés, c’est un métier dans lequel on vit des moments extrêmement forts, surtout lorsqu’on réussit à donner l’envie d’apprendre aux élèves. »

loading