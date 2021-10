L'avenir des cantines à Marseille : "Nous avons plus que de l'espoir", dit le directeur régional de la Sodexo

La Sodexo veut garder le marché des cantines à Marseille après 2025. Son directeur régional affirme que les discussions ont déjà commencé avec la municipalité.

Plus d'un an après le changement de la majorité municipale à Marseille, le groupe Sodexo se dit prêt à se battre pour garder le marché des cantines. Jusqu'en 2025, la Sodexo garde le monopole et continue de fournir 50 000 repas dans les 340 cantines des écoles de la ville.

Pendant la campagne des municipales, le Printemps Marseillais a promis de supprimer le monopole. "La Sodexo nourrit mal nos enfants" affirmait Michèle Rubirola en juin 2020. Des propos "injustes" selon le directeur régional du groupe qui assure sur France Bleu Provence que les discussions se poursuivent avec la municipalité.

"On échange avec plaisir avec la ville, précise Sylvain Coulange. Pour l'après 2025, nous avons plus que de l'espoir. Quand vous allez découvrir le contenu des assiettes des enfants, vous changerez peut-être d'avis".