L'avenir du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps décidé en partie par les élèves

Une première en Indre-et-Loire au collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps. Une partie des travaux de rénovation d'un collège va être décidé directement par les collégiens eux-mêmes. Un projet initié par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire.

Le Collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps, fort de ses 312 élèves cette année et une cinquantaine de plus à la rentrée prochaine, va vivre presque deux années de travaux. Ils sont devenus indispensables pour cet établissement vieillot construit dans les années 70. Mais pour la première fois en Touraine, ce sont les élèves et les enseignants qui vont décider en partie des travaux à réaliser. Le projet est initié par le Président du Conseil départemental Jean-Gérard Paumier avec l'école supérieure des Beaux-Arts de Tours. Un tiers des élèves du collège (deux classes de 5ème, deux classes 4ème, une classe de 6ème et une classe de 3ème) vont plancher pendant un an à partir de septembre pour proposer des aménagements à l'établissement.

C'est quand même un collège qui a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Ce n'est pas parce qu'on est en zone d'éducation prioritaire qu'on a pas le droit à un joli cadre. Fatma Meddah-Araibi, principale du collège Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps.

La principale du collège Stalingrad a accepté avec enthousiasme le projet du Conseil départemental. Dès cet été, le gros oeuvre va être réalisé, comme les façades, un nouveau garage à vélo, une nouvelle signalitique. Pour l'an prochain, les élèves devront réfléchir. Ils espèrent une cour plus spacieuse, mieux agencée. "La cour est un vrai problème avec une densité deux fois plus élevée qu'une boîte de nuit" explique Agathe Chiron, designer et mandatée sur le projet pour faire le lien entre les élèves, le Conseil départemental et l'école des Beaux-Arts. Le préau sera aussi repensé, également trop petit pour accueillir 200 élèves en cas de forte pluie. Les collégiens espèrent aussi revoir les couleurs du collège. "C'est comme dans beaucoup d'autres établissements" dit Agathe Chiron, "le travers des travaux qui sont réalisés à la petite semaine. Un coup on avait un budget, on avait du bleu sur les portes. Après il nous restait du rose d'un autre chantier, on a peint les murs. Et voilà le résultat". "Le soucis, c'est que la peinture, les couleurs dans les couloirs ont un vrai impact sur les élèves" conclu-t-elle.

Le collège Stalingrad d'aujourd'hui © Radio France - Xavier Louvel

Le Président du Conseil départemental Jean-Gérard Paumier précise que, si le résultat est probant, ce projet pourrait en appeler d'autres dans les années à venir dans d'autres collèges du département. Le projet de rénovation du collège Stalingrad est financé par le Département à hauteur de 200.000€.