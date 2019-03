L'avenir en suspens de la section foot féminin du lycée de Carpentras

Carpentras, France

L'avenir de la section football féminin de Carpentras se joue mardi 26 mars. Depuis 10 ans, le lycée Victor Hugo accueille 22 jeunes joueuses en internat, d'abord en partenariat avec le club de football de Monteux, désormais avec l'AC Avignon. Certaines lycéennes ont été retenues dans des sélections d'Equipe de France. Aujourd'hui l'Avenir Club Avignonnais annonce qu'il met fin à la convention qui lie le club au lycée. Le club souhaite transférer la formation au lycée Philippe de Girard à Avignon car les équipements sportifs sont de meilleure qualité. La ligue de football, le club et le lycée doivent se rencontrer mardi.

Souci d'équilibre de quartier entre les lycées

Le proviseur du lycée Victor Hugo de Carpentras, regrette la fin programmée de cette section Football féminin. Pierre Duclosson a trouvé "inélégante" la décision du club de mettre fin à la convention qui lie l'ACA et le lycée. Le club rétorque que la convention de trois ans ne sera pas reconduite mais qu'il "l'assumera, comme prévue initialement, jusqu'en 2020". Le proviseur trouve "dommage la mise en concurrence de deux projets différents. Il y en a un qui est un projet scolaire labellisé par l’Education Nationale. L'autre projet est un projet de club, de politique urbaine puisque le souci est de garder un équilibre sur les lycées d'Avignon". Le provieuser de Carpentras souligne que le lycée Philippe de Girard va perdre les élèves de Chateaurenard à la rentrée prochaine" avec l'ouverture d'un lycée à Chateaurenard.

Terrains d'entrainement à proximité du lycée d'Avignon

Le club veut créer un groupe d'une vingtaine de joueuses avec le soutien de la ligue Méditerranéenne de Football. Avec des arguments sportifs : le club souligne que l'accueil du lycée et l'accompagnement scolaires étaient "excellents" mais que les installations ne sont pas au niveau à Carpentras. Il manque des terrains synthétiques pour s’entraîner l'hiver à Carpentras. Il n'y a pas non plus de gymnase aux normes futsal. A Avignon, deux terrains synthétiques et un gymnase aux normes sont tout proches du lycée. Le pôle médico-sportif de la Souvine proposera aussi un encadrement médical des joueuses.

Deux sections foot féminin dans deux lycées en Vaucluse ?

Le proviseur du lycée n'exclut pas de maintenir la section foot féminin à Carpentras. Pierre Duclosson veut savoir si la Ligue Méditerranéenne a "les moyens de financer deux structures. Je travaillerais sur une projet qui reviendrait à l'esprit d'origine: un projet comtadin avec le lycée de Carpentras et l'appui du club de Monteux s'il veut bien revenir dans l'aventure".