L'école à la maison pour les enfants d'agriculteurs : le témoignage d'une famille mayennaise

L'école à la maison est-elle plus difficile à suivre pour les enfants d'agriculteurs ? Le grand air, les distractions nombreuses, le beau temps qui revient et des parents souvent bien occupés. Sur le papier, la tâche n'est pas simple.

L'école à la maison ce n'est pas toujours facile. Pour les enfants, qui sont moins encadrés, et pour les parents qui n'ont pas toujours le temps de les aider. Quand il s'agit de laisser quelques mails en attente, passe encore. Mais quand on est agriculteur, c'est parfois plus compliqué. À Beaulieu-sur-Oudon, la famille Livenais explique à France Bleu Mayenne comment ils font pour s'en sortir.

Malgré les belles prairies et toutes les distractions dehors, Capucine, 8 ans, essaie d'avoir une journée aussi normale que possible : "Je me lève vers 8h, après je prends mon petit déjeuner, je me change, et après, je vais à l'é... je vais faire l'éco... Je vais dans mon bureau." Elle hésite encore un peu par habitude. Ce n'est pas facile non plus pour elle de supporter ses camarades de classe, à savoir son grand frère et sa grande sœur. "Parfois...Ils me soûlent", lâche-t-elle.

En cas de dispute, c'est la dispersion générale. C'est le problème de l'école au grand air. "Quand il y a une crise qui se passe entre eux, on les voit. Il y en a un qui joue au foot, l'autre qui fait du vélo, l'autre qui reste dans la maison, ils se séparent naturellement", explique Pascal, le papa. Les parents sont souvent occupés aux tâches agricoles, et c'est parfois difficile pour les enfants de les solliciter quand ils ont besoin d'aide. "La journée, par exemple si c'est à 15h, ils ne pourront pas m'aider", confie la grande sœur, Noémie. Heureusement pour les parents, les trois jeunes ont pris l'habitude du travail à la maison au fil des confinements.