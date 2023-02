L'école d'architecture de Grenoble reçoit un stage "égalités des chances"

Ouvrir les portes des écoles d'art et de design aux lycéens des secteurs difficiles. C'est la mission de la Fondation culture et diversité, qui travaille notamment avec les écoles d'architecture. C'est ainsi que toute cette semaine une trentaine de jeunes venus de toute la France ont découvert l'école d'architecture de Grenoble, l'ENSAG. Ils ont suivi des ateliers "égalité des chances" qui visent à les préparer aux concours d'entrées des grandes écoles d'architecture.

Des jeunes issus de filières professionnelles ou technologiques

L'opération ne donne pas la garantie d'une entrée en école d'architecture mais c'est une chance d'arriver dans de meilleures conditions au concours d'entrée pour des élèves qui, au départ, ont moins de chance d'y arriver que d'autres. Notamment parce qu'ils peuvent penser que c'est un peu trop lointain pour eux. "Ce sont des filières d'excellence, explique Marguerite Eloy, une des responsables de ces stages pour la fondation, et ils ont souvent peur de postuler à ces filières là. Après, ce sont des jeunes qui sont en majorité dans des filières professionnelles et dans des filières technologiques liées au bâtiment, à l'architecture. Nous allons les chercher dans des lycées partenaires et en réseau d'éducation prioritaire pour la plupart". Une chance que ces jeunes lycéens sont heureux de saisir, même si ils sont loin de chez eux.

Une manière de valider ses choix et ses intentions

Cécilia, élève en Bac pro "technicien d'étude en bâtiment" au Havre n'a pas raté l'occasion : "Mon établissement est en contact avec l'ENSA de Darnétal (agglomération de Rouen) et ils nous ont parlé de ce stage là et ça m'a donné l'envie de tenter ma chance pour, peut être, valider ma proposition d'orientation. Et puis du coup, j'ai été sélectionné et je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse[...] Ça me fait découvrir aussi une semaine avec les "vrais cours" qu'on a dans une école d'architecture." Même son de cloche chez Suzanna, actuellement en bac technologique STI2D, option architecte et construction à Illkirch, dans la banlieue de Strasbourg. Elle veut à tout prix devenir architecte et là c'est "une opportunité de plus, une vraie chance, je suis très contente".

Un dispositif avec une vraie réussite

Alban et Ibrahim confirment le bien fondé de la démarche. Ces deux jeunes garçons ont suivi le même stage l'an dernier et sont maintenant en première année à l'ENSA de Grenoble. "Le stage, explique Alban, sert aussi en grande partie à savoir si ça nous intéresse vraiment, vu que c'est un concentré d'exercices". "Grâce au stage, dit Ibrahim,

on a eu plus de chance. Par exemple sur l'école de Grenoble où ça nous a permis d'avoir en entretien d'office". L'ENSA de Grenoble a depuis longtemps "ouvert" ses concours d'admission à un peu plus de diversité. Avec bonheur. Quant aux jeunes passés depuis quatorze ans par le dispositif de la Fondation culture et diversité, ils ont réussi "à 60%" selon Marguerite Eloy, les concours d'entrée en école d'architecture.