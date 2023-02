L'école d'architecture de Normandie "au point de rupture"

Sur le mur d'enceinte qui jouxte la porte d'entrée du parc qui mène à l'école d'architecture, la phrase "ENSA en grève" a été écrite à la peinture blanche. C'est le seul signe extérieur de l'inquiétude qui s'exprime à l'intérieur des bâtiments de l'ancienne usine qui abrite les étudiants normands en architecture, à Darnétal, à l'est de Rouen (Seine-Maritime).

Ce lundi 6 février devait avoir lieu la rentrée du second semestre à l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie , avec une semaine de retard sur le calendrier. A la place, ce lundi a marqué le début de la contestation et des Assemblées générales d'étudiants pour bloquer les cours et tenter de trouver des modes d'action pour faire entendre leur colère et leur dépit.

L'école a été contrainte de rester fermée une semaine

"On a été obligé de fermer l'école pendant une semaine, c'est inédit" souligne Amaury, en 3ème année et représentant des étudiants. Car la rentrée du second semestre devait avoir lieu le 30 janvier mais faute de personnel administratif en nombre suffisant, elle a été reporté d'une semaine.

C'est le symptôme d'un mal plus profond pour le jeune homme : "Cela fait des années que les écoles d'architecture sont sous-dotées. On est doté à hauteur de 7 500 euros par an et par étudiant alors qu'à la fac par exemple c'est 11 000 euros, ou une école d'ingénieur c'est 15 000 euros. Aujourd'hui, on en arrive à un point de rupture faute de budget. On ne peut pas remplacer des personnels en arrêts maladie" et ceux qui sont là pour remplacer leurs collègues sont en surmenage poursuit l'étudiant.

Le mur d'enceinte de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie à Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Une situation que dénoncent également les professeurs, solidaires de leurs étudiants. "Le manque de moyens est récurrent depuis de nombreuses années, nous avons alerté le ministère de la culture à de nombreuses reprises" souffle Guillaume Duranel, architecte et maître de conférence à l'ENSA de Normandie.

Des conséquences sur les contenus pédagogiques

Lui s'inquiète aussi des dommages sur l'enseignement que ce manque de budget engendre. "Par exemple, il y a des voyages ou des visites qui peuvent être remises en question. Or, les voyages font partie intégrante du cursus de formation d'un architecte. Cela veut dire aller sur le terrain, dans des villes, des villages, au contact d'élus, de ceux qui font la ville. C'est aujourd'hui remis en question". De même, pour certains projets pédagogiques qui nécessitent du matériel, l'enseignant s'interroge sur les capacités de l'établissement à les financer.

Cette situation fait douter Jade Deffoy, étudiante en 2ème année, élue au conseil d'administration de l'école, sur la "valeur de son diplôme" en raison de ces moyens qui ne permettent pas d'étudier dans de bonnes conditions. "On demande des solutions de longs termes et pas de simples CDD de remplacements sur quelques postes administratifs" proteste la jeune femme.

Des actions visibles en centre-ville de Rouen

Les étudiants en appellent donc à leur ministère de tutelle, celui de la culture pour leur apporter des réponses à cette inquiétude. Et pour se faire entendre, ils comptent mener des actions visibles hors les murs de leur école, notamment en centre-ville de Rouen dans les jours qui viennent.

La direction de l'ENSA de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Quant au ministère de la culture que nous avons sollicité, il a pris en compte notre demande mais n'y a pas, à ce jour, répondu.