Les parents occupent déjà l'école de Came, depuis ce 25 janvier. Si l'école perd un poste, les enfants pourraient se retrouver à 28 par classe.

Came, France

On connait à peine les contours de la prochaine rentrée, après la présentation de la carte scolaire par le Directeur Académique ce mercredi 24 janvier, mais déjà les parents d'élèves se mobilisent à Came.

Changement d'intercommunalité

Ils craignent un dommage collatéral de la création de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB). Came n'est plus en Zone de Revitalisation Rurale, avec cette nouvelle communauté, et les règles ont changé. Le Directeur Académique s'est voulu rassurant pourtant hier, l'accent mis sur l'accueil des petits depuis l'âge de trois ans pourrait aider à garder la quatrième classe.

Fermeture de Sainte Engrâce

En revanche, l'école de Sainte Engrâce n'y coupera pas cette année. Elle aura cinq élèves à la rentrée et en haute Soule, le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Licq-Laguinge risque de perdre une classe. Le calcul est vite fait pour l’Éducation Nationale: l'école de Sainte Engrâce doit fermer. Le département a obtenu une création de poste et l’Éducation Nationale prévoit 50 fermetures et 50 ouvertures de classes à la prochaine rentrée.